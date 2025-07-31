Стало известно, как Хрусталев ответил за пьяный дебош в самолете

Длительная задержка рейса стала причиной дебоша Хрусталева в самолете
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Бизнес-зал был переполнен, многие пассажиры испытывали дискомфорт
Бизнес-зал был переполнен, многие пассажиры испытывали дискомфорт Фото:

Инцидент с телеведущим Дмитрием Хрусталевым, который случился на борту самолета авиакомпании «Россия», произошел на фоне длительной задержки рейса. Хрусталев оказался в числе тех, кто тяжело перенес ожидание. Об этом сообщил источник.

«Митя мало того, что не совсем успел прийти в себя после банкета, так еще и в духоте находился, вот его и развезло», — рассказал источник «СтарХита». Вылет был перенесен с 10:00 на 15:00 из-за высокой загрузки аэропорта Храброво, где в тот день отправлялись сразу 18 команд. Бизнес-зал был переполнен, многие пассажиры испытывали дискомфорт из-за духоты и нехватки воздуха.

Ранее артист был снят с рейса Калининград — Москва из-за неадекватного поведения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хрусталев, по словам очевидцев, конфликтовал с экипажем, требовал сопровождения до кресла и позволял себе нецензурные высказывания в адрес персонала и пассажиров. В связи с поведением Хрусталева экипаж принял решение о его высадке из самолета. Телеведущий провел в комнате полиции около 40 минут, после чего был отпущен и смог улететь в Москву тем же днем.

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Инцидент с телеведущим Дмитрием Хрусталевым, который случился на борту самолета авиакомпании «Россия», произошел на фоне длительной задержки рейса. Хрусталев оказался в числе тех, кто тяжело перенес ожидание. Об этом сообщил источник. «Митя мало того, что не совсем успел прийти в себя после банкета, так еще и в духоте находился, вот его и развезло», — рассказал источник «СтарХита». Вылет был перенесен с 10:00 на 15:00 из-за высокой загрузки аэропорта Храброво, где в тот день отправлялись сразу 18 команд. Бизнес-зал был переполнен, многие пассажиры испытывали дискомфорт из-за духоты и нехватки воздуха. Ранее артист был снят с рейса Калининград — Москва из-за неадекватного поведения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хрусталев, по словам очевидцев, конфликтовал с экипажем, требовал сопровождения до кресла и позволял себе нецензурные высказывания в адрес персонала и пассажиров. В связи с поведением Хрусталева экипаж принял решение о его высадке из самолета. Телеведущий провел в комнате полиции около 40 минут, после чего был отпущен и смог улететь в Москву тем же днем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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