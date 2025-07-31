Военэксперт назвал неочевидную связь между освобождением Часова Яра и Бахмутом

Наиболее боеспособные подразделения ВСУ после выхода из Артемовска (Бахмута) сосредоточились в Часовом Яре, где создали новый укрепленный район. Об этом URA.RU сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин. В четверг, 31 июля, ВС РФ освободили стратегически важный для дальнейшего наступления город — Часов Яр.
«Стоит упомянуть, что именно в Часов Яр отступили наиболее боеспособные части [ВСУ], спасая свои жизни из Артемовска (Бахмута), который мы взяли ранее. И как раз именно там, в Часов Яре, был сформирован новый укрепрайон, новый город-крепость, и брать его было достаточно тяжело», — заявил Гагин. Его слова передает корреспондент URA.RU
Эксперт отметил, что взятие города заняло продолжительное время, так как командование ВС РФ стремилось максимально сохранить технику и жизни военнослужащих. В то же время ВСУ, удерживая позиции, несли регулярные потери как в личном составе, так и в технике.
Укрепленный район отличался высокой степенью подготовки и представлял собой серьезное инженерное сооружение. В качестве примера Гагин привел завод огнеупоров — промышленный объект советской постройки с прочной структурой, за который велись ожесточенные бои.
Кроме того, военный и политический аналитик из ДНР Ян Гагин в беседе с URA.RU рассказал, что взятие Часова Яра российскими военными представляет собой стратегически важное событие, которое открывает возможности для дальнейшего продвижения ВС РФ в регионе. Этот населенный пункт играет ключевую роль в развитии наступления на Краматорск и Славянск. Эксперт также подчеркнул, что в ходе боевых действий значительная часть украинского военного контингента, ранее дислоцированного в Часовом Яре, была ликвидирована.
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