Освобождение российскими войсками Часова Яра в ДНР имеет стратегическую важность для дальнейшего наступления ВС РФ в регионе. Этот город является ключом к наступлению на Краматорск и Славянск, сообщил URA.RU военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
«Часов Яр, можно сказать, — это ключ к наступлению на Краматорск и Славянск, к дальнейшему освобождению республики и территории Российской Федерации согласно Конституции», — рассказал Гагин в беседе с корреспондентом URA.RU. По словам эксперта, за время боевых действий большая часть украинской группировки, находившейся в Часовом Яре, была уничтожена.
Кроме того, в Часовом Яре находился подготовленный укрепрайон ВСУ, что привело к дополнительным трудностями при взятии города. Как рассказал эксперт, в ходе освобождения Часова Яра российскими войсками некоторым подразделениям ВСУ удалось отступить в сторону Краматорска, однако точные данные о количестве этих сил станут известны после полного контроля над территорией и проведения анализа. В городе до сих пор остаются разрозненные группы украинских сил, представляющие угрозу, а также гражданское население, которому в ближайшее время будет оказана необходимая помощь.
Гагин не назвал точное количество потерь среди личного состава ВСУ в Часовом Яре, однако предположил, что речь идет о нескольких тысячах бойцов. В результате потери значительного числа военнослужащих, а также большого количества техники украинская армия сейчас сталкивается с серьезными проблемами, связанными с нехваткой личного состава и мобилизационных ресурсов, подчеркнул эксперт. Это напрямую отражается на уровне мотивации военных. На протяжении последних месяцев ВСУ регулярно отступают. Подобные тенденции негативно сказываются на моральном духе и боевом настрое оставшихся в строю военнослужащих.
Военно-политический эксперт уточнил, что Часов Яр был не только важным укрепленным пунктом на линии обороны ВСУ, но и местом сосредоточения командования и иностранных наемников из стран Восточной Европы и Латинской Америки. По словам Гагина, особенно выделялось огромное количество наемников из Колумбии.
Ранее российские вооруженные силы взяли под контроль город Часов Яр, расположенный на территории ДНР. Активные боевые действия за этот населенный пункт велись с апреля 2024 года. Благодаря своему возвышенному положению, Часов Яр считается ключевой оборонительной точкой, имеющей важное стратегическое значение. Взятие города открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск в сторону Константиновки и развертывания более масштабных наступательных операций. Подробнее — в материале URA.RU.
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