Стали известны потери ВСУ в зоне СВО за этот год

ВСУ за 2025 год потеряли более 300 тысяч военных
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ВСУ потеряли практически 300 тысяч человек с начала 2025 года
ВСУ потеряли практически 300 тысяч человек с начала 2025 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные с начала этого года, а именно — с января по июль, потеряли свыше 300 тысяч своих солдат. Соответствующие данные приводят журналисты по подсчетам сводок от Минобороны РФ. 

«В июле Киев потерял около 36 тысяч военных, за остальные шесть месяцев — более 265 тысяч бойцов», — отмечает ТАСС, ссылаясь на данные военного ведомства. Минобороны РФ ежедневно публикует данные в своем telegram-канале.

Накануне стало известно, что ВС РФ успешно освободили город Часов Яр (ДНР). Активные бои за него продолжались на протяжении практически года. Только в этом городе бойцы ВСУ потеряли свыше семи тысяч человек. 

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Украинские военные с начала этого года, а именно — с января по июль, потеряли свыше 300 тысяч своих солдат. Соответствующие данные приводят журналисты по подсчетам сводок от Минобороны РФ.  «В июле Киев потерял около 36 тысяч военных, за остальные шесть месяцев — более 265 тысяч бойцов», — отмечает ТАСС, ссылаясь на данные военного ведомства. Минобороны РФ ежедневно публикует данные в своем telegram-канале. Накануне стало известно, что ВС РФ успешно освободили город Часов Яр (ДНР). Активные бои за него продолжались на протяжении практически года. Только в этом городе бойцы ВСУ потеряли свыше семи тысяч человек. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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