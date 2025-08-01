Украинские военные с начала этого года, а именно — с января по июль, потеряли свыше 300 тысяч своих солдат. Соответствующие данные приводят журналисты по подсчетам сводок от Минобороны РФ.
«В июле Киев потерял около 36 тысяч военных, за остальные шесть месяцев — более 265 тысяч бойцов», — отмечает ТАСС, ссылаясь на данные военного ведомства. Минобороны РФ ежедневно публикует данные в своем telegram-канале.
Накануне стало известно, что ВС РФ успешно освободили город Часов Яр (ДНР). Активные бои за него продолжались на протяжении практически года. Только в этом городе бойцы ВСУ потеряли свыше семи тысяч человек.
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