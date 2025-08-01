Российский курортный город подвергся атаке беспилотников: карта БПЛА за 1 августа

В многоэтажном доме в Таганроге вспыхнул пожар
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В Таганроге объявлен режим «беспилотной опасности», сообщила глава города
В Таганроге объявлен режим «беспилотной опасности», сообщила глава города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 1 августа произошла атака украинских БПЛА на Таганрог. В общей сложности жители насчитали от 10 до 12 сильных взрывов. По их словам, в небе работали системы ПВО, были зафиксированы случаи уничтожения БПЛА. Как сообщают очевидцы, один из дронов нанес удар по территории пляжа. Официальные органы пока не предоставили комментариев по ситуации, однако ранее в регионе был введен режим повышенной готовности.

Также произошла атака на другие регионы РФ. Во многих из них объявлен режим «беспилотной опасности». Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Ростовская область

Поступила информация о режиме воздушной опасности в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — заявила Камбулова. Следом появилась информация о сбитых БПЛА вблизи города. Ранее сообщалось о комментариях местных жителей и очевидцев происшествия. А также сообщается о том, что в городе загорелся многоэтажный дом. В данный момент, беспилотная опасность отменена.

Воронежская область

Также в Воронежской была объявлена беспилотная опасность. Через некоторое время над областью были обнаружены и несколько украинских БПЛА. Их количество не названо. Информацию приводит губернатор области Александр Гусев.

 «Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Также он отметил отсутствие пострадавших и повреждений.

Белгородская область: есть пострадавшие

Атака БПЛА произошла и в Белгородской области. Сообщается о пострадавших женщине и мужчине. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино подвергся повторному обстрелу. Ранена женщина. После оказания медпомощи она отпущена домой на амбулаторное лечение», — заявил губернатор. Также он добавил, что беспилотник влетел в легковой автомобиль на автодороге Красная Яруга — Сергиевка. Там мужчина получил осколочные ранения ноги.

Кабардино-Балкария: беспилотная опасность

В Кабардино-Балкарской Республике введен режим повышенной опасности в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

«На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность», — заявил Коков. Сделал он это в своем telegram-канале.

Липецкая область: беспилотная опасность

К тому же, введен красный уровень «Угроза атаки БПЛА». Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“», — заявил губернатор. Он также отметил, что режим введен для Липецка, Липецкого МО, г. Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Хлевенского МР, Задонского МР и Тербунского МР.

Пензенская область: беспилотная опасность

Поступила информация о режиме «беспилотной опасности» и в Пензенской области. Об этом сообщает губернатор области Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — заявил Мельниченко. Также поступила информация об ограничении работы мобильного интернета для обеспечения безопасности.

Ставропольский край: беспилотная опасность

Объявлен режим опасности, связанный с украинскими БПЛА, в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор края Владимир Крутников.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность!» — заявил губернатор. Он попросил граждан укрыться в комнатах с несущими стенами или в помещении без окон.

Северная Осетия: беспилотная опасность

Информация об опасности атаки БПЛА поступила и в республике Северная Осетия, возможно замедление мобильного интернета. Информацию опубликовал глава республики Сергей Меняйло.

В республике объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета», — заявил Меняйло.

Тульская область: беспилотная опасность

Также поступила информация об объявлении опасности атаки беспилотников ВСУ и в Тульской области. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — заявил губернатор. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

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В ночь на 1 августа произошла атака украинских БПЛА на Таганрог. В общей сложности жители насчитали от 10 до 12 сильных взрывов. По их словам, в небе работали системы ПВО, были зафиксированы случаи уничтожения БПЛА. Как сообщают очевидцы, один из дронов нанес удар по территории пляжа. Официальные органы пока не предоставили комментариев по ситуации, однако ранее в регионе был введен режим повышенной готовности. Также произошла атака на другие регионы РФ. Во многих из них объявлен режим «беспилотной опасности». Карта атак БПЛА — в материале URA.RU. Ростовская область Поступила информация о режиме воздушной опасности в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. «Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — заявила Камбулова. Следом появилась информация о сбитых БПЛА вблизи города. Ранее сообщалось о комментариях местных жителей и очевидцев происшествия. А также сообщается о том, что в городе загорелся многоэтажный дом. В данный момент, беспилотная опасность отменена. Воронежская область Также в Воронежской была объявлена беспилотная опасность. Через некоторое время над областью были обнаружены и несколько украинских БПЛА. Их количество не названо. Информацию приводит губернатор области Александр Гусев.  «Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Также он отметил отсутствие пострадавших и повреждений. Белгородская область: есть пострадавшие Атака БПЛА произошла и в Белгородской области. Сообщается о пострадавших женщине и мужчине. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Город Шебекино подвергся повторному обстрелу. Ранена женщина. После оказания медпомощи она отпущена домой на амбулаторное лечение», — заявил губернатор. Также он добавил, что беспилотник влетел в легковой автомобиль на автодороге Красная Яруга — Сергиевка. Там мужчина получил осколочные ранения ноги. Кабардино-Балкария: беспилотная опасность В Кабардино-Балкарской Республике введен режим повышенной опасности в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. «На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность», — заявил Коков. Сделал он это в своем telegram-канале. Липецкая область: беспилотная опасность К тому же, введен красный уровень «Угроза атаки БПЛА». Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов. «Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“», — заявил губернатор. Он также отметил, что режим введен для Липецка, Липецкого МО, г. Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Хлевенского МР, Задонского МР и Тербунского МР. Пензенская область: беспилотная опасность Поступила информация о режиме «беспилотной опасности» и в Пензенской области. Об этом сообщает губернатор области Олег Мельниченко. «На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — заявил Мельниченко. Также поступила информация об ограничении работы мобильного интернета для обеспечения безопасности. Ставропольский край: беспилотная опасность Объявлен режим опасности, связанный с украинскими БПЛА, в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор края Владимир Крутников. «На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность!» — заявил губернатор. Он попросил граждан укрыться в комнатах с несущими стенами или в помещении без окон. Северная Осетия: беспилотная опасность Информация об опасности атаки БПЛА поступила и в республике Северная Осетия, возможно замедление мобильного интернета. Информацию опубликовал глава республики Сергей Меняйло. В республике объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета», — заявил Меняйло. Тульская область: беспилотная опасность Также поступила информация об объявлении опасности атаки беспилотников ВСУ и в Тульской области. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев. «На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — заявил губернатор. Он призвал граждан сохранять спокойствие.
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