Российский курортный город подвергся атаке беспилотников: карта БПЛА за 1 августа

В ночь на 1 августа произошла атака украинских БПЛА на Таганрог. В общей сложности жители насчитали от 10 до 12 сильных взрывов. По их словам, в небе работали системы ПВО, были зафиксированы случаи уничтожения БПЛА. Как сообщают очевидцы, один из дронов нанес удар по территории пляжа. Официальные органы пока не предоставили комментариев по ситуации, однако ранее в регионе был введен режим повышенной готовности.
Также произошла атака на другие регионы РФ. Во многих из них объявлен режим «беспилотной опасности». Карта атак БПЛА — в материале URA.RU.
Ростовская область
Поступила информация о режиме воздушной опасности в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — заявила Камбулова. Следом появилась информация о сбитых БПЛА вблизи города. Ранее сообщалось о комментариях местных жителей и очевидцев происшествия. А также сообщается о том, что в городе загорелся многоэтажный дом. В данный момент, беспилотная опасность отменена.
Воронежская область
Также в Воронежской была объявлена беспилотная опасность. Через некоторое время над областью были обнаружены и несколько украинских БПЛА. Их количество не названо. Информацию приводит губернатор области Александр Гусев.
«Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Также он отметил отсутствие пострадавших и повреждений.
Белгородская область: есть пострадавшие
Атака БПЛА произошла и в Белгородской области. Сообщается о пострадавших женщине и мужчине. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Город Шебекино подвергся повторному обстрелу. Ранена женщина. После оказания медпомощи она отпущена домой на амбулаторное лечение», — заявил губернатор. Также он добавил, что беспилотник влетел в легковой автомобиль на автодороге Красная Яруга — Сергиевка. Там мужчина получил осколочные ранения ноги.
Кабардино-Балкария: беспилотная опасность
В Кабардино-Балкарской Республике введен режим повышенной опасности в связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.
«На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность», — заявил Коков. Сделал он это в своем telegram-канале.
Липецкая область: беспилотная опасность
К тому же, введен красный уровень «Угроза атаки БПЛА». Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
«Объявлен красный уровень „Угроза атаки БПЛА“», — заявил губернатор. Он также отметил, что режим введен для Липецка, Липецкого МО, г. Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Хлевенского МР, Задонского МР и Тербунского МР.
Пензенская область: беспилотная опасность
Поступила информация о режиме «беспилотной опасности» и в Пензенской области. Об этом сообщает губернатор области Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — заявил Мельниченко. Также поступила информация об ограничении работы мобильного интернета для обеспечения безопасности.
Ставропольский край: беспилотная опасность
Объявлен режим опасности, связанный с украинскими БПЛА, в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор края Владимир Крутников.
«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность!» — заявил губернатор. Он попросил граждан укрыться в комнатах с несущими стенами или в помещении без окон.
Северная Осетия: беспилотная опасность
Информация об опасности атаки БПЛА поступила и в республике Северная Осетия, возможно замедление мобильного интернета. Информацию опубликовал глава республики Сергей Меняйло.
В республике объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета», — заявил Меняйло.
Тульская область: беспилотная опасность
Также поступила информация об объявлении опасности атаки беспилотников ВСУ и в Тульской области. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — заявил губернатор. Он призвал граждан сохранять спокойствие.
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