Рейс отложен: что происходит в российских аэропортах 1 августа 2025

Утром 1 августа в ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов. Пассажирам рекомендуют следить за актуальным расписанием на табло и официальных сайтах авиакомпаний. Туман в Иркутске, технические причины во Владивостоке и сбои в работе московских аэропортов привели к массовым корректировкам расписания. URA.RU в данном материале рассказывает, где и что происходит.
Где задерживаются рейсы в России 1 августа (по состоянию на 8 утра)
Задержки в московских аэропортах
Внуково
В московском аэропорту Внуково 1 августа наблюдаются задержки нескольких рейсов. Вылет рейса в Тбилиси (A4 7009) задержан до 09:30, рейс в Хургаду (NE 615) вылетит в 10:30 вместо 10:05, а вылет в Минеральные Воды (UT 373) задержан до 10:30.
Значительные задержки зафиксированы по международным направлениям:
- Рейс DV 820 в Алматы (SCAT) задерживается до 13:30 вместо 09:50
- Рейс DV 802 в Шымкент (SCAT) вылетит в 16:30 вместо 15:00
- Рейс J2 5829 в Гянджу задержан до 13:30 вместо 12:15
- Рейс ZF 901 в Шарм-эль-Шейх задерживается до 18:25 вместо 14:55
Шереметьево
В аэропорту Шереметьево 1 августа также отмечаются задержки рейсов. Среди задержанных — рейс DP 6809 в Киров (вылет в 09:05 вместо 08:05), рейс DP 6939 в Сочи (10:40 вместо 08:40), рейс DP 6843 в Казань (11:00 вместо 10:00), рейс DP 6947 в Сочи (11:45 вместо 10:55), рейс DP 6871 в Калининград (12:55 вместо 12:10) и рейс DP 6861 в Саратов (13:50 вместо 13:05).
Домодедово
В Домодедово 1 августа отмечаются задержки нескольких рейсов. Задержан вылет рейса U6 221 в Сочи (08:40 вместо 08:10), рейса U6 371 в Калининград (09:20 вместо 09:00), рейса S7 3749 в Стамбул (10:55 вместо 10:00). Значительные задержки наблюдаются у рейса U6 185 в Сочи (14:00 вместо 09:45) и рейса WZ 553 в Батуми (14:40 вместо 09:50). Рейс U6 347 в Минеральные Воды также вылетит с задержкой в 08:40 вместо 07:40.
Задержки рейсов в регионах России
Туман в Иркутске: задержаны 18 рейсов
В аэропорту Иркутска из-за сильного тумана утром 1 августа задержаны 18 рейсов. Наибольшее количество задержек приходится на прилеты. По данным на 10:26, вылететь вовремя не смогли пять рейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Новосибирск и Нючакан.
Среди задержанных прилетов — самолеты из Читы, Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ, Красноярска, Нижнеангарска, Бодайбо и Петропавловска-Камчатского. Рейсы выполняют авиакомпании S7, «Аэрофлот», «Газпромавиа», «Ютейр», «Уральские авиалинии» и «ИрАэро».
В связи с неблагоприятными метеоусловиями в качестве запасного работает аэропорт Байкал в Улан-Удэ, который принимает часть рейсов, направляющихся в Иркутск.
Задержки во Владивостоке
В аэропорту Владивостока 1 августа фиксируются задержки прибытия и вылета нескольких рейсов. По состоянию на 08:20, задерживается прилет рейсов:
- S7-5203 из Новосибирска — в 08:55 вместо 07:50
- S7-5207 из Новосибирска — в 10:45 вместо 10:10
- SU-1704 из Москвы — в 10:55 вместо 09:45
- U6-571 из Екатеринбурга — в 12:15 вместо 11:30
- SU-1708 из Москвы — в 17:04 вместо 16:45
С опозданием отправляются рейсы:
- SU-1701 в Москву — в 09:40 вместо 08:40
- S7-5204 в Новосибирск — в 09:50 вместо 08:55
- S7-5208 в Новосибирск — в 11:30 вместо 11:10
- U6-572 в Екатеринбург — в 13:15 вместо 12:35
Остальные рейсы, по данным онлайн-табло, выполняются согласно расписанию.
Сочи: задержка рейса в Барнаул
В аэропорту Сочи 1 августа задержан рейс в Барнаул. Воздушное судно авиакомпании «Икар» должно было вылететь в 04:50 и прибыть в столицу Алтайского края в 09:30. Однако из-за двухчасовой задержки самолет вылетел в 06:50, а расчетное время прибытия в Барнаул — 11:27.
Соответственно, на несколько часов откладывается и обратный вылет из Барнаула в Сочи — с 10:45 на 12:35. Причины задержки рейса не уточняются.
Сахалинская область: восемь задержанных рейсов
В Сахалинской области утром 1 августа задерживаются восемь авиарейсов. По состоянию на 09:00, среди «опаздывающих» — самолеты из Москвы и Новосибирска, а также рейсы на Курилы.
Задержки прилетов:
- HZ-4624 из Южно-Курильска — рейс от 31 июля ожидается в 14:00 1 августа
- S7-5257 из Новосибирска — вместо 08:30 ожидается в 10:10
- SU-1744 из Москвы — вместо 09:15 приземлится ориентировочно в 10:15
- HZ-4626 из Южно-Курильска — вместо 15:00 ожидается в 17:00
Задержки вылетов:
- HZ-4623 в Южно-Курильск — рейс от 31 июля ожидается в 10:30 1 августа
- S7-5258 в Новосибирск — вместо 09:40 отправится предварительно в 11:10
- HZ-4625 в Южно-Курильск — вместо 11:35 отправят предварительно в 14:10
- SU-1745 в Москву — вместо 11:45 ожидается в 12:35
Рекомендации пассажирам
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию о статусе рейсов на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний. При значительных задержках авиакомпании обязаны предоставить пассажирам питание и прохладительные напитки, а при задержке более 8 часов в дневное время или более 6 часов в ночное — размещение в гостинице.
Для получения оперативной информации можно воспользоваться мобильными приложениями аэропортов или позвонить в справочную службу авиакомпании
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