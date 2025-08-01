Челябинский руководитель «Народного фронта» будет курировать ОНФ во всем УрФО

01 августа 2025 в 11:10 Размер текста - 17 +

Денис Рыжий будет курировать все уральские отделения ОНФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель исполкома «Народного фронта» (ОНФ) в Челябинской области Денис Рыжий станет куратором организации по всем регионам УрФО. Об этом URA.RU сообщили источники в организации. «ОНФ усиливает работу в регионах и вводит новую должность „Куратор округа“. Наставником для регионов УрФО назначен руководитель в Челябинской области Денис Рыжий. Задачей Рыжего будет повышение эффективности работы региональных отделений ОНФ, выстраивание конструктивных отношений между организацией, полпредством и региональными властями», — пояснил инсайдер. Ранее такой должности не было. Денис Рыжий руководит региональным отделением Народного фронта с 2014 года. Назначение связано с тем, что деятельность Народного фронта в Челябинской области признана одной из лучших в стране. Задачей Рыжего будет распространить успешный опыт работы на все региональные отделения в округе. Связаться с Рыжим не удалось. По информации URA.RU, он находится в командировке в зоне СВО с гуманитарной миссией Народного фронта. Агентство направило запрос в пресс-службу ОНФ. Ответ ожидается. ОНФ — общественно-политическое движение, созданное в мае 2011 года по предложению тогдашнего премьер-министра Владимира Путина как «объединение на равных» разнонаправленных политических игроков с целью продвижения России вперед совместными усилиями. Главными задачами ОНФ были названы контроль за исполнением указов и поручений президента России, борьба с коррупцией и неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель исполкома «Народного фронта» (ОНФ) в Челябинской области Денис Рыжий станет куратором организации по всем регионам УрФО. Об этом URA.RU сообщили источники в организации. «ОНФ усиливает работу в регионах и вводит новую должность „Куратор округа“. Наставником для регионов УрФО назначен руководитель в Челябинской области Денис Рыжий. Задачей Рыжего будет повышение эффективности работы региональных отделений ОНФ, выстраивание конструктивных отношений между организацией, полпредством и региональными властями», — пояснил инсайдер. Ранее такой должности не было. Денис Рыжий руководит региональным отделением Народного фронта с 2014 года. Назначение связано с тем, что деятельность Народного фронта в Челябинской области признана одной из лучших в стране. Задачей Рыжего будет распространить успешный опыт работы на все региональные отделения в округе. Связаться с Рыжим не удалось. По информации URA.RU, он находится в командировке в зоне СВО с гуманитарной миссией Народного фронта. Агентство направило запрос в пресс-службу ОНФ. Ответ ожидается. ОНФ — общественно-политическое движение, созданное в мае 2011 года по предложению тогдашнего премьер-министра Владимира Путина как «объединение на равных» разнонаправленных политических игроков с целью продвижения России вперед совместными усилиями. Главными задачами ОНФ были названы контроль за исполнением указов и поручений президента России, борьба с коррупцией и неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.