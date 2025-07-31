Шеф-редактор провластного медиахолдинга возглавил пермских журналистов

Председателем пермского отделения союза журналистов с 1 августа назначен Алексей Бурков. Он является шеф-редактором медиахолдинга «Магма», близкого к краевым властям. Ранее прошение об отставке с этого поста подал Максим Пасютин, возглавлявший союз с 2023 года.
«Окончательное решение приняли на конференции организации. До прихода в „Магму“ Бурков работал начальником краевого ЦУРа», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее в беседе с URA.RU Бурков подчеркивал, что намерен развивать те направления, которые сделал приоритетными Максим Пасютин. По его словам, Дом журналиста должен стать «местом силы» для профессионального сообщества.
Ранее URA.RU также сообщало о том, что бывший гендиректор медиахолдинга «РБК-Пермь» Максим Пасютин, который возглавлял местный союз журналистов с ноября 2023 года, заявил о намерении оставить пост по собственному желанию. Он переехал в Москву, где занял пост директора медиахолдинга «ФорМедиа». Его кресло в «РБК-Пермь» заняла Елена Вавилова — медиаменеджер из Березников.
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