31 июля 2025

Шеф-редактор провластного медиахолдинга возглавил пермских журналистов

Бывший директор пермского ЦУРа Бурков возглавил пермский союз журналистов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Окончательное решение о его назначении принято на конференции организации 1 августа
Окончательное решение о его назначении принято на конференции организации 1 августа Фото:

Председателем пермского отделения союза журналистов с 1 августа назначен Алексей Бурков. Он является шеф-редактором медиахолдинга «Магма», близкого к краевым властям. Ранее прошение об отставке с этого поста подал Максим Пасютин, возглавлявший союз с 2023 года. 

«Окончательное решение приняли на конференции организации. До прихода в „Магму“ Бурков работал начальником краевого ЦУРа», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее в беседе с URA.RU Бурков подчеркивал, что намерен развивать те направления, которые сделал приоритетными Максим Пасютин. По его словам, Дом журналиста должен стать «местом силы» для профессионального сообщества. 

Ранее URA.RU также сообщало о том, что бывший гендиректор медиахолдинга «РБК-Пермь» Максим Пасютин, который возглавлял местный союз журналистов с ноября 2023 года, заявил о намерении оставить пост по собственному желанию. Он переехал в Москву, где занял пост директора медиахолдинга «ФорМедиа». Его кресло в «РБК-Пермь» заняла Елена Вавилова — медиаменеджер из Березников.

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Председателем пермского отделения союза журналистов с 1 августа назначен Алексей Бурков. Он является шеф-редактором медиахолдинга «Магма», близкого к краевым властям. Ранее прошение об отставке с этого поста подал Максим Пасютин, возглавлявший союз с 2023 года.  «Окончательное решение приняли на конференции организации. До прихода в „Магму“ Бурков работал начальником краевого ЦУРа», — передает корреспондент URA.RU. Ранее в беседе с URA.RU Бурков подчеркивал, что намерен развивать те направления, которые сделал приоритетными Максим Пасютин. По его словам, Дом журналиста должен стать «местом силы» для профессионального сообщества.  Ранее URA.RU также сообщало о том, что бывший гендиректор медиахолдинга «РБК-Пермь» Максим Пасютин, который возглавлял местный союз журналистов с ноября 2023 года, заявил о намерении оставить пост по собственному желанию. Он переехал в Москву, где занял пост директора медиахолдинга «ФорМедиа». Его кресло в «РБК-Пермь» заняла Елена Вавилова — медиаменеджер из Березников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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