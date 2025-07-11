От супа до смузи: десять способов приготовить крапиву вкусно и полезно

Диетолог Круглова: блюда из крапивы снизят риск онкологии и проблем с сердцем
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Блюда из крапивы не только полезные, но еще и очень вкусные
Блюда из крапивы не только полезные, но еще и очень вкусные Фото:

Вот уже сотни лет в России, по народному календарю, 11 июля отмечают День крапивного заговенья. Считается, что последний день, когда можно приготовить блюда из крапивы, чтобы они оказались не только вкусными, но и зарядили здоровьем на год вперед. URA.RU рассказывает, какие вкусные блюда из нее можно приготовить сегодня — рассказываем в нашем материале

День крапивного заговенья: приметы и традиции

В народе считалось, что крапива, приготовленная 11 июля, станет особенно полезной для здоровья
В народе считалось, что крапива, приготовленная 11 июля, станет особенно полезной для здоровья
Фото:

В народе в День крапивного заговенья, накануне Петрова дня, молодежь не спешила ложиться спать — до самого рассвета продолжались песни, хороводы и игры. По народным поверьям, тому, кто отыщет цветущий «петров крест» и вырвет его с корнем, улыбнется удача: корень этого растения якобы мог защитить от любых бед и даже указать путь к сокровищам.

Люди верили, что 11 июля нужно обязательно приготовить блюдо из крапивы. Считалось, что уже на следующий день полезные свойства растения улетучатся, и еда перестанет быть целебной. Поэтому щи из листьев крапивы старались приготовить именно на праздник.

Из крапивы готовили не только суп, но и салаты, начинки для пирогов, а также солили и квасили. Молодые листья использовали для приготовления целебных отваров, помогавших восстановить силы и остановить внутренние кровотечения. А девушки применяли крапиву в уходе за волосами — ее настой, как считалось, укреплял корни и предотвращал выпадение.

Польза крапивы для здоровья

Крапива — это не просто жгучее растение с огорода, а полноценный суперфуд, заслуживающий места на кухне, считает врач-диетолог Наталья Круглова. По своим свойствам крапива сопоставима со шпинатом и рукколой, а ее преимущество — низкая калорийность при высокой пищевой ценности.

Чтобы крапива приносила пользу, ее стоит собирать подальше от дорог и промышленных зон
Чтобы крапива приносила пользу, ее стоит собирать подальше от дорог и промышленных зон
Фото:

В крапиве содержится целый комплекс витаминов и микроэлементов. Среди них — витамин С, который укрепляет иммунитет, и витамин К, необходимый для свертываемости крови и здоровья костей. Также в ней есть бета-каротин — предшественник витамина А, который преобразуется в организме в активную форму и важен для зрения, кожи и обмена веществ. Кроме того, крапива богата калием, марганцем, дубильными веществами и органическими кислотами, обладающими антиоксидантными свойствами.

«Органические кислоты, которые являются антиоксидантами, профилактируют развитие онкологических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы», — отметила врач-диетолог. «При этом, чтобы крапива давала полезные свойства, важно обращать внимание на то, где выросло растение».

Важно помнить: собирать крапиву стоит вдали от дорог и промышленных зон. Лучше выбирать молодые растения — они не только нежнее на вкус, но и содержат больше полезных веществ. Крапиву можно добавлять в салаты, супы, пироги и даже смузи — она придает свежесть, насыщает блюда и делает их по-настоящему полезными.

Что можно приготовить из крапивы: 10 вкусных рецептов

Суп из молодой крапивы

Ингредиенты:

  • Молодая крапива — 100 г
  • Картофель — 3–4 шт. (средние)
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Вода — 1,5–2 л
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка) — по желанию
  • Сметана — для подачи

Приготовление:

Вариант сервировки блюда
Вариант сервировки блюда
Фото:

Тщательно промойте крапиву в проточной воде. Окуните ее в кипяток на 1 минуту, затем откиньте на дуршлаг и нарежьте. Затем очистите картофель, морковь и лук. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и жарьте вместе еще 3–4 минуты. Добавьте картофель и залейте все водой. Доведите до кипения, посолите. Варите на среднем огне до готовности картофеля около 15 минут. После этого добавьте крапиву, приправьте перцем и варите еще 5 минут. Подавайте суп горячим, добавив ложку сметаны и посыпав свежей зеленью.

Омлет с крапивой

Крапивный омлет - отличное начало дня
Крапивный омлет - отличное начало дня
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Ингредиенты:

  • Яйца — 4 шт.
  • Молодая крапива — 50 г
  • Молоко — 100 мл
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

Крапиву промойте, ошпарьте кипятком, затем обсушите и мелко нарежьте. В миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли до однородности. Вмешайте в яичную смесь нарезанную крапиву.

На сковороде растопите сливочное масло, влейте смесь. Готовьте на среднем огне под крышкой до полной готовности омлета, примерно 5–7 минут.

Пирожки с крапивой и яйцом

Пирожки с крапивой точно удивят всех за столом
Пирожки с крапивой точно удивят всех за столом
Фото:

Ингредиенты:

  • Дрожжевое или слоеное тесто — 500 г
  • Молодая крапива — 100 г
  • Вареные яйца — 3 шт.
  • Зеленый лук — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Яйцо для смазывания — 1 шт.

Приготовление:

Крапиву промойте и ошпарьте, затем мелко нарежьте. Вареные яйца очистите и порубите. Зеленый лук нарежьте. Смешайте крапиву, яйца и лук, посолите и поперчите.

Разделите тесто на кусочки, раскатайте лепешки. Выложите начинку, защипите края. Выложите на противень. Смажьте пирожки взбитым яйцом. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистой корочки.

Зеленые блины с крапивой

Зеленые блины подойдут тем, кто устал от обычного рецепта
Зеленые блины подойдут тем, кто устал от обычного рецепта
Фото:

Ингредиенты:

  • Молоко — 500 мл
  • Мука — 250 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молодая крапива — 100 г
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление:

Крапиву промойте, ошпарьте, обсушите и пробейте в блендере с 100 мл молока. В миске взбейте яйца с оставшимся молоком, солью и сахаром. Добавьте муку, затем крапивное пюре. Перемешайте до однородности. Жарьте блины на разогретой смазанной сковороде с двух сторон. Подавайте с любыми начинками или сметаной.

Крапивный чай с медом и лимоном

С крапивой можно приготовить вкусный и ароматный чай
С крапивой можно приготовить вкусный и ароматный чай
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Ингредиенты:

  • Крапива — 1 ст. ложка сушеной или горсть свежей
  • Кипяток — 250 мл
  • Лимон — 1–2 ломтика
  • Мед — по вкусу

Приготовление:

Залейте крапиву кипятком и накройте крышкой. Настаивайте 10 минут, затем процедите. Добавьте лимон и мед. Пейте теплым или охлажденным.

Салат из крапивы и свежих овощей

Ингредиенты:

Крапиву можно добавить даже в салат
Крапиву можно добавить даже в салат
Фото:
  • Молодая крапива — 50 г
  • Огурцы — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Зеленый лук — 30 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

Крапиву ошпарьте и нарежьте. Огурцы и помидоры нарежьте кусочками, зеленый лук — кольцами. Смешайте все ингредиенты в салатнике. Заправьте маслом, лимонным соком и посолите.

Крапивное песто

Песто из крапивы понравится любителям соусов
Песто из крапивы понравится любителям соусов
Фото:

Ингредиенты:

  • Крапива — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Орехи (грецкие или кедровые) — 50 г
  • Оливковое масло — 100 мл
  • Пармезан — 30 г (по желанию)
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

В блендер положите ошпаренную крапиву, чеснок, орехи, соль и сыр. Взбейте до однородности, подливая масло тонкой струйкой. Храните в банке в холодильнике до недели. Подавайте как соус к пасте или мясу.

Котлеты из крапивы и картофеля

Вариант сервировки блюда
Вариант сервировки блюда
Фото:

Ингредиенты:

  • Картофельное пюре — 400 г
  • Крапива — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука или панировочные сухари — 3–4 ст. л.
  • Соль, специи — по вкусу
  • Масло для жарки

Приготовление:

Ошпаренную крапиву нарежьте и смешайте с остывшим пюре. Добавьте яйцо, соль и специи. Хорошо перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте в муке или сухарях. Обжаривайте на среднем огне до румяной корочки.

Крапива тушеная с овощами

Крапива, тушеная с овощами - отличное блюдо для тех, кто не любит мясо
Крапива, тушеная с овощами - отличное блюдо для тех, кто не любит мясо
Фото:

Ингредиенты:

  • Крапива — 150 г
  • Кабачок или баклажан — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль, специи — по вкусу

Приготовление:

Овощи нарежьте кубиками. Лук — полукольцами. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и морковь. Добавьте кабачки и помидоры, тушите 10–15 минут. В конце добавьте крапиву и измельченный чеснок. Тушите еще примерно 5 минут.

Зеленый смузи с крапивой

Если любите смузи - попробуйте сделать его с крапивой
Если любите смузи - попробуйте сделать его с крапивой
Фото:

Ингредиенты:

  • Крапива (ошпаренная) — 50 г
  • Яблоко или банан — 1 шт.
  • Шпинат — 30 г (по желанию)
  • Вода или сок лимона — 150 мл

Приготовление:

Нарежьте фрукты. Выложите в блендер все ингредиенты. Измельчите до однородной массы. Подавайте охлажденным, можно со льдом.

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Вот уже сотни лет в России, по народному календарю, 11 июля отмечают День крапивного заговенья. Считается, что последний день, когда можно приготовить блюда из крапивы, чтобы они оказались не только вкусными, но и зарядили здоровьем на год вперед. URA.RU рассказывает, какие вкусные блюда из нее можно приготовить сегодня — рассказываем в нашем материале День крапивного заговенья: приметы и традиции В народе в День крапивного заговенья, накануне Петрова дня, молодежь не спешила ложиться спать — до самого рассвета продолжались песни, хороводы и игры. По народным поверьям, тому, кто отыщет цветущий «петров крест» и вырвет его с корнем, улыбнется удача: корень этого растения якобы мог защитить от любых бед и даже указать путь к сокровищам. Люди верили, что 11 июля нужно обязательно приготовить блюдо из крапивы. Считалось, что уже на следующий день полезные свойства растения улетучатся, и еда перестанет быть целебной. Поэтому щи из листьев крапивы старались приготовить именно на праздник. Из крапивы готовили не только суп, но и салаты, начинки для пирогов, а также солили и квасили. Молодые листья использовали для приготовления целебных отваров, помогавших восстановить силы и остановить внутренние кровотечения. А девушки применяли крапиву в уходе за волосами — ее настой, как считалось, укреплял корни и предотвращал выпадение. Польза крапивы для здоровья Крапива — это не просто жгучее растение с огорода, а полноценный суперфуд, заслуживающий места на кухне, считает врач-диетолог Наталья Круглова. По своим свойствам крапива сопоставима со шпинатом и рукколой, а ее преимущество — низкая калорийность при высокой пищевой ценности. В крапиве содержится целый комплекс витаминов и микроэлементов. Среди них — витамин С, который укрепляет иммунитет, и витамин К, необходимый для свертываемости крови и здоровья костей. Также в ней есть бета-каротин — предшественник витамина А, который преобразуется в организме в активную форму и важен для зрения, кожи и обмена веществ. Кроме того, крапива богата калием, марганцем, дубильными веществами и органическими кислотами, обладающими антиоксидантными свойствами. «Органические кислоты, которые являются антиоксидантами, профилактируют развитие онкологических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы», — отметила врач-диетолог. «При этом, чтобы крапива давала полезные свойства, важно обращать внимание на то, где выросло растение». Важно помнить: собирать крапиву стоит вдали от дорог и промышленных зон. Лучше выбирать молодые растения — они не только нежнее на вкус, но и содержат больше полезных веществ. Крапиву можно добавлять в салаты, супы, пироги и даже смузи — она придает свежесть, насыщает блюда и делает их по-настоящему полезными. Что можно приготовить из крапивы: 10 вкусных рецептов Суп из молодой крапивы Ингредиенты: Приготовление: Тщательно промойте крапиву в проточной воде. Окуните ее в кипяток на 1 минуту, затем откиньте на дуршлаг и нарежьте. Затем очистите картофель, морковь и лук. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и жарьте вместе еще 3–4 минуты. Добавьте картофель и залейте все водой. Доведите до кипения, посолите. Варите на среднем огне до готовности картофеля около 15 минут. После этого добавьте крапиву, приправьте перцем и варите еще 5 минут. Подавайте суп горячим, добавив ложку сметаны и посыпав свежей зеленью. Омлет с крапивой Ингредиенты: Приготовление: Крапиву промойте, ошпарьте кипятком, затем обсушите и мелко нарежьте. В миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли до однородности. Вмешайте в яичную смесь нарезанную крапиву. На сковороде растопите сливочное масло, влейте смесь. Готовьте на среднем огне под крышкой до полной готовности омлета, примерно 5–7 минут. Пирожки с крапивой и яйцом Ингредиенты: Приготовление: Крапиву промойте и ошпарьте, затем мелко нарежьте. Вареные яйца очистите и порубите. Зеленый лук нарежьте. Смешайте крапиву, яйца и лук, посолите и поперчите. Разделите тесто на кусочки, раскатайте лепешки. Выложите начинку, защипите края. Выложите на противень. Смажьте пирожки взбитым яйцом. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистой корочки. Зеленые блины с крапивой Ингредиенты: Приготовление: Крапиву промойте, ошпарьте, обсушите и пробейте в блендере с 100 мл молока. В миске взбейте яйца с оставшимся молоком, солью и сахаром. Добавьте муку, затем крапивное пюре. Перемешайте до однородности. Жарьте блины на разогретой смазанной сковороде с двух сторон. Подавайте с любыми начинками или сметаной. Крапивный чай с медом и лимоном Ингредиенты: Приготовление: Залейте крапиву кипятком и накройте крышкой. Настаивайте 10 минут, затем процедите. Добавьте лимон и мед. Пейте теплым или охлажденным. Салат из крапивы и свежих овощей Ингредиенты: Приготовление: Крапиву ошпарьте и нарежьте. Огурцы и помидоры нарежьте кусочками, зеленый лук — кольцами. Смешайте все ингредиенты в салатнике. Заправьте маслом, лимонным соком и посолите. Крапивное песто Ингредиенты: Приготовление: В блендер положите ошпаренную крапиву, чеснок, орехи, соль и сыр. Взбейте до однородности, подливая масло тонкой струйкой. Храните в банке в холодильнике до недели. Подавайте как соус к пасте или мясу. Котлеты из крапивы и картофеля Ингредиенты: Приготовление: Ошпаренную крапиву нарежьте и смешайте с остывшим пюре. Добавьте яйцо, соль и специи. Хорошо перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте в муке или сухарях. Обжаривайте на среднем огне до румяной корочки. Крапива тушеная с овощами Ингредиенты: Приготовление: Овощи нарежьте кубиками. Лук — полукольцами. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и морковь. Добавьте кабачки и помидоры, тушите 10–15 минут. В конце добавьте крапиву и измельченный чеснок. Тушите еще примерно 5 минут. Зеленый смузи с крапивой Ингредиенты: Приготовление: Нарежьте фрукты. Выложите в блендер все ингредиенты. Измельчите до однородной массы. Подавайте охлажденным, можно со льдом.
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