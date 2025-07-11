От супа до смузи: десять способов приготовить крапиву вкусно и полезно

Вот уже сотни лет в России, по народному календарю, 11 июля отмечают День крапивного заговенья. Считается, что последний день, когда можно приготовить блюда из крапивы, чтобы они оказались не только вкусными, но и зарядили здоровьем на год вперед. URA.RU рассказывает, какие вкусные блюда из нее можно приготовить сегодня — рассказываем в нашем материале
День крапивного заговенья: приметы и традиции
В народе в День крапивного заговенья, накануне Петрова дня, молодежь не спешила ложиться спать — до самого рассвета продолжались песни, хороводы и игры. По народным поверьям, тому, кто отыщет цветущий «петров крест» и вырвет его с корнем, улыбнется удача: корень этого растения якобы мог защитить от любых бед и даже указать путь к сокровищам.
Люди верили, что 11 июля нужно обязательно приготовить блюдо из крапивы. Считалось, что уже на следующий день полезные свойства растения улетучатся, и еда перестанет быть целебной. Поэтому щи из листьев крапивы старались приготовить именно на праздник.
Из крапивы готовили не только суп, но и салаты, начинки для пирогов, а также солили и квасили. Молодые листья использовали для приготовления целебных отваров, помогавших восстановить силы и остановить внутренние кровотечения. А девушки применяли крапиву в уходе за волосами — ее настой, как считалось, укреплял корни и предотвращал выпадение.
Польза крапивы для здоровья
Крапива — это не просто жгучее растение с огорода, а полноценный суперфуд, заслуживающий места на кухне, считает врач-диетолог Наталья Круглова. По своим свойствам крапива сопоставима со шпинатом и рукколой, а ее преимущество — низкая калорийность при высокой пищевой ценности.
В крапиве содержится целый комплекс витаминов и микроэлементов. Среди них — витамин С, который укрепляет иммунитет, и витамин К, необходимый для свертываемости крови и здоровья костей. Также в ней есть бета-каротин — предшественник витамина А, который преобразуется в организме в активную форму и важен для зрения, кожи и обмена веществ. Кроме того, крапива богата калием, марганцем, дубильными веществами и органическими кислотами, обладающими антиоксидантными свойствами.
«Органические кислоты, которые являются антиоксидантами, профилактируют развитие онкологических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы», — отметила врач-диетолог. «При этом, чтобы крапива давала полезные свойства, важно обращать внимание на то, где выросло растение».
Важно помнить: собирать крапиву стоит вдали от дорог и промышленных зон. Лучше выбирать молодые растения — они не только нежнее на вкус, но и содержат больше полезных веществ. Крапиву можно добавлять в салаты, супы, пироги и даже смузи — она придает свежесть, насыщает блюда и делает их по-настоящему полезными.
Что можно приготовить из крапивы: 10 вкусных рецептов
Суп из молодой крапивы
Ингредиенты:
- Молодая крапива — 100 г
- Картофель — 3–4 шт. (средние)
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Вода — 1,5–2 л
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) — по желанию
- Сметана — для подачи
Приготовление:
Тщательно промойте крапиву в проточной воде. Окуните ее в кипяток на 1 минуту, затем откиньте на дуршлаг и нарежьте. Затем очистите картофель, морковь и лук. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.
В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и жарьте вместе еще 3–4 минуты. Добавьте картофель и залейте все водой. Доведите до кипения, посолите. Варите на среднем огне до готовности картофеля около 15 минут. После этого добавьте крапиву, приправьте перцем и варите еще 5 минут. Подавайте суп горячим, добавив ложку сметаны и посыпав свежей зеленью.
Омлет с крапивой
Ингредиенты:
- Яйца — 4 шт.
- Молодая крапива — 50 г
- Молоко — 100 мл
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
Крапиву промойте, ошпарьте кипятком, затем обсушите и мелко нарежьте. В миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли до однородности. Вмешайте в яичную смесь нарезанную крапиву.
На сковороде растопите сливочное масло, влейте смесь. Готовьте на среднем огне под крышкой до полной готовности омлета, примерно 5–7 минут.
Пирожки с крапивой и яйцом
Ингредиенты:
- Дрожжевое или слоеное тесто — 500 г
- Молодая крапива — 100 г
- Вареные яйца — 3 шт.
- Зеленый лук — 50 г
- Соль, перец — по вкусу
- Яйцо для смазывания — 1 шт.
Приготовление:
Крапиву промойте и ошпарьте, затем мелко нарежьте. Вареные яйца очистите и порубите. Зеленый лук нарежьте. Смешайте крапиву, яйца и лук, посолите и поперчите.
Разделите тесто на кусочки, раскатайте лепешки. Выложите начинку, защипите края. Выложите на противень. Смажьте пирожки взбитым яйцом. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до золотистой корочки.
Зеленые блины с крапивой
Ингредиенты:
- Молоко — 500 мл
- Мука — 250 г
- Яйца — 2 шт.
- Молодая крапива — 100 г
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Растительное масло — для жарки
Приготовление:
Крапиву промойте, ошпарьте, обсушите и пробейте в блендере с 100 мл молока. В миске взбейте яйца с оставшимся молоком, солью и сахаром. Добавьте муку, затем крапивное пюре. Перемешайте до однородности. Жарьте блины на разогретой смазанной сковороде с двух сторон. Подавайте с любыми начинками или сметаной.
Крапивный чай с медом и лимоном
Ингредиенты:
- Крапива — 1 ст. ложка сушеной или горсть свежей
- Кипяток — 250 мл
- Лимон — 1–2 ломтика
- Мед — по вкусу
Приготовление:
Залейте крапиву кипятком и накройте крышкой. Настаивайте 10 минут, затем процедите. Добавьте лимон и мед. Пейте теплым или охлажденным.
Салат из крапивы и свежих овощей
Ингредиенты:
- Молодая крапива — 50 г
- Огурцы — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Зеленый лук — 30 г
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
Крапиву ошпарьте и нарежьте. Огурцы и помидоры нарежьте кусочками, зеленый лук — кольцами. Смешайте все ингредиенты в салатнике. Заправьте маслом, лимонным соком и посолите.
Крапивное песто
Ингредиенты:
- Крапива — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Орехи (грецкие или кедровые) — 50 г
- Оливковое масло — 100 мл
- Пармезан — 30 г (по желанию)
- Соль — по вкусу
Приготовление:
В блендер положите ошпаренную крапиву, чеснок, орехи, соль и сыр. Взбейте до однородности, подливая масло тонкой струйкой. Храните в банке в холодильнике до недели. Подавайте как соус к пасте или мясу.
Котлеты из крапивы и картофеля
Ингредиенты:
- Картофельное пюре — 400 г
- Крапива — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука или панировочные сухари — 3–4 ст. л.
- Соль, специи — по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
Ошпаренную крапиву нарежьте и смешайте с остывшим пюре. Добавьте яйцо, соль и специи. Хорошо перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте в муке или сухарях. Обжаривайте на среднем огне до румяной корочки.
Крапива тушеная с овощами
Ингредиенты:
- Крапива — 150 г
- Кабачок или баклажан — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, специи — по вкусу
Приготовление:
Овощи нарежьте кубиками. Лук — полукольцами. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и морковь. Добавьте кабачки и помидоры, тушите 10–15 минут. В конце добавьте крапиву и измельченный чеснок. Тушите еще примерно 5 минут.
Зеленый смузи с крапивой
Ингредиенты:
- Крапива (ошпаренная) — 50 г
- Яблоко или банан — 1 шт.
- Шпинат — 30 г (по желанию)
- Вода или сок лимона — 150 мл
Приготовление:
Нарежьте фрукты. Выложите в блендер все ингредиенты. Измельчите до однородной массы. Подавайте охлажденным, можно со льдом.
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