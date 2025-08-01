Лукашенко назвал Трампа «общим» с Путиным другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент США Дональд Трамп является «общим другом» для него и президента России Владимира Путина. Об этом он сказал, комментируя вопрос о сокращении американским лидером срока на урегулирование конфликта на Украине до 10 дней.
«Я и публично говорил о заявлениях общего нашего друга Дональда Трампа. Если он хочет мира, то он должен подключаться основательно, обстоятельно», — отметил Лукашенко во время встречи с Путиным на Валааме. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». По его словам, Россия заинтересована в перемирии, а нынешняя эскалация ситуации несет серьезную опасность.
Лукашенко также раскритиковал западные обвинения в адрес Москвы. Он заявил, что Россия помогает детям, пострадавшим от боевых действий, а в ответ на это получает обвинения, которые, по его мнению, являются «игрой на публику».
Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина должны достичь мирного соглашения в течение ближайших 10–12 дней. В прошлом он также выдвигал ультиматум российской стороне, заявляя, что если Владимир Путин не согласится на перемирие в течение 50 дней, Соединенные Штаты введут 100-процентные вторичные тарифы для всех стран, закупающих российские энергоресурсы. В то же время в Кремле неоднократно подчеркивали, что урегулирование данного кризиса является крайне трудной задачей, а позиции сторон по-прежнему значительно расходятся.
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