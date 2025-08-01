Путин рассказал, когда на самом деле был освобожден Часов Яр

Путин: Часов Яр был взят российскими войсками несколько дней назад
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Путин заявил, что руководство Украины не информировано о ситуации на фронте
Путин заявил, что руководство Украины не информировано о ситуации на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Часов Яр в ДНР был освобожден российскими силами не в день официального заявления Минобороны, а несколькими днями ранее. Об этом сообщил президент России Владимир Путин

«Минобороны объявило, по-моему, только вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад. Занимались так называемой зачисткой», — сказал глава государства во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция мероприятия проходила на телеканале «Россия 24». 

Он также прокомментировал заявления украинской стороны о недостоверности информации. По мнению Путина, такие комментарии свидетельствуют о слабом осведомлении высшего руководства Украины о реальной обстановке на фронте. «Это уже их проблемы», — добавил президент.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Юг» полностью освободили Часов Яр, уничтожив за неделю более 1325 украинских военнослужащих и два танка. Операция, по данным ведомства, завершилась в конце недели. Военное руководство Украины предпринимает усилия по сокрытию действительной ситуации в Часовом Яре от граждан страны и публикует информацию о якобы продолжающемся контроле над отдельными районами города. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко.

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Часов Яр в ДНР был освобожден российскими силами не в день официального заявления Минобороны, а несколькими днями ранее. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.  «Минобороны объявило, по-моему, только вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад. Занимались так называемой зачисткой», — сказал глава государства во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция мероприятия проходила на телеканале «Россия 24».  Он также прокомментировал заявления украинской стороны о недостоверности информации. По мнению Путина, такие комментарии свидетельствуют о слабом осведомлении высшего руководства Украины о реальной обстановке на фронте. «Это уже их проблемы», — добавил президент. Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Юг» полностью освободили Часов Яр, уничтожив за неделю более 1325 украинских военнослужащих и два танка. Операция, по данным ведомства, завершилась в конце недели. Военное руководство Украины предпринимает усилия по сокрытию действительной ситуации в Часовом Яре от граждан страны и публикует информацию о якобы продолжающемся контроле над отдельными районами города. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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