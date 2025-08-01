Часть россиян может получить льготы на аренду жилья

Минфин, Минстрой и госкорпорация «ДОМ.РФ» должны до 1 ноября изучить возможность предоставления льгот на аренду жилья для молодых семей. Соответствующее поручение дал глава правительства России Михаил Мишустин.
«Минфину и Минстрою вместе с „ДОМ.РФ“ необходимо проработать предложения Совета Федерации о создании условий для расширения практики предоставления арендного жилья молодым семьям на льготных условиях», — говорится на сайте правительства. Кроме того, ведомства также должны предоставить инициативы по совершенствованию порядка предоставления ипотечных кредитов. Результаты работы должны быть представлены в правительство до 1 ноября 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что молодые семьи с детьми, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получать ежемесячную компенсацию на аренду жилья, согласно законопроекту, который депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму. Так, государство планирует возмещать 50% расходов для семей с одним ребенком, 70% — с двумя и полное возмещение для семей с тремя и более детьми.
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