05 июля 2025

Как часто собственник может повышать арендную плату

Юрист Скрябина: арендатор должен повысить арендную плату не чаще раза в год
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер арендной платы за жилье может изменяться по соглашению сторон
Размер арендной платы за жилье может изменяться по соглашению сторон Фото:

Собственник жилья вправе увеличить размер арендной платы только по соглашению сторон и не чаще одного раза в год. Об этом сообщила юрист «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, ссылаясь на положения Гражданского кодекса РФ. 

«В соответствии с пунктом 3 статьи 616 ГК Российской Федерации размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год», — пояснила Наталия Скрябина. Информацию приводит РИА Новости.

Эксперт уточнила, что любые изменения стоимости найма должны быть прописаны в договоре аренды и согласованы обеими сторонами. Если арендодатель намерен пересмотреть сумму оплаты чаще, чем раз в год, это может быть признано нарушением законодательства, и наниматель вправе оспорить такие действия. Юрист рекомендовала арендаторам внимательно изучать условия договора перед подписанием и при возникновении разногласий обращаться за юридической консультацией.

Финансовый аналитик Михаил Беляев разъяснил различия между ипотекой и арендой недвижимости. Эксперт подчеркнул, что квартира, приобретенная в ипотеку, предоставляет владельцу возможность самостоятельно распоряжаться жильем, включая сдачу его в аренду. По утверждению Беляева, прибыль, полученная от аренды такой квартиры, может быть направлена на погашение ипотечных обязательств, пишет RT.

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Собственник жилья вправе увеличить размер арендной платы только по соглашению сторон и не чаще одного раза в год. Об этом сообщила юрист «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, ссылаясь на положения Гражданского кодекса РФ.  «В соответствии с пунктом 3 статьи 616 ГК Российской Федерации размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год», — пояснила Наталия Скрябина. Информацию приводит РИА Новости. Эксперт уточнила, что любые изменения стоимости найма должны быть прописаны в договоре аренды и согласованы обеими сторонами. Если арендодатель намерен пересмотреть сумму оплаты чаще, чем раз в год, это может быть признано нарушением законодательства, и наниматель вправе оспорить такие действия. Юрист рекомендовала арендаторам внимательно изучать условия договора перед подписанием и при возникновении разногласий обращаться за юридической консультацией. Финансовый аналитик Михаил Беляев разъяснил различия между ипотекой и арендой недвижимости. Эксперт подчеркнул, что квартира, приобретенная в ипотеку, предоставляет владельцу возможность самостоятельно распоряжаться жильем, включая сдачу его в аренду. По утверждению Беляева, прибыль, полученная от аренды такой квартиры, может быть направлена на погашение ипотечных обязательств, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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