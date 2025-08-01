В Тюмень приедет стендап-комик Ирина Мягкова

Ирина Мягкова приедет с новой программой
В Тюмени 30 сентября состоится концерт стендап-комика Ирины Мягковой. Информация об этом указана на сервисе «Яндекс Афиша».
«Ирина Мягкова — одна из самых популярных стендап-комиков в России, креативный продюсер, создатель и ведущая шоу „Женский стендап“ на ТНТ. После более, чем годового перерыва одна из самых ярких звезд российского стендапа представит новую программу на большом сольном стендап концерте», — указано в анонсе мероприятия.
Стоимость билетов доходит до 4 500 рублей. Помимо Мягковой осенью в Тюмени с концертами приедут комики Евгений Чебатков, Иван Абрамов и другие.
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