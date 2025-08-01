В Тюмень приедет стендап-комик Ирина Мягкова

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Ирина Мягкова приедет с новой программой
Ирина Мягкова приедет с новой программой Фото:

В Тюмени 30 сентября состоится концерт стендап-комика Ирины Мягковой. Информация об этом указана на сервисе «Яндекс Афиша».

«Ирина Мягкова — одна из самых популярных стендап-комиков в России, креативный продюсер, создатель и ведущая шоу „Женский стендап“ на ТНТ. После более, чем годового перерыва одна из самых ярких звезд российского стендапа представит новую программу на большом сольном стендап концерте», — указано в анонсе мероприятия.

Стоимость билетов доходит до 4 500 рублей. Помимо Мягковой осенью в Тюмени с концертами приедут комики Евгений Чебатков, Иван Абрамов и другие. 

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В Тюмени 30 сентября состоится концерт стендап-комика Ирины Мягковой. Информация об этом указана на сервисе «Яндекс Афиша». «Ирина Мягкова — одна из самых популярных стендап-комиков в России, креативный продюсер, создатель и ведущая шоу „Женский стендап“ на ТНТ. После более, чем годового перерыва одна из самых ярких звезд российского стендапа представит новую программу на большом сольном стендап концерте», — указано в анонсе мероприятия. Стоимость билетов доходит до 4 500 рублей. Помимо Мягковой осенью в Тюмени с концертами приедут комики Евгений Чебатков, Иван Абрамов и другие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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