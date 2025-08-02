Британские военные инструкторы хотят нанести ущерб России чужими руками, поэтому начали готовить диверсантов из украинских школьников. Об этом в интервью URA.RU рассказал участник СВО Даниил Карелин.
«Туманный Альбион давно ведет идеологическое противостояние с РФ. Англичане в большей степени заинтересованы в убийстве русских чужими руками. Им не важна победа, главное — нанести максимальный ущерб наименьшими затратами для себя. Также к процессу подготовки малолетних террористов могут подходить и французы, которые хранят в себе „обиды“ за поражение на африканском театре военных действий», — сообщил Карелин.
Ученики украинских школ проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и зарубежных инструкторов, среди которых есть граждане Британии, сообщил представитель пророссийского подполья. По его словам, занятия проходят летом и напоминают практики, схожие с деятельностью «Гитлерюгенд».
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