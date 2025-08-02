Англичане хотят использовать украинских детей для диверсий в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Британцы готовят детей-диверсантов вместе с националистическими батальонами Украины
Британцы готовят детей-диверсантов вместе с националистическими батальонами Украины Фото:

Британские военные инструкторы хотят нанести ущерб России чужими руками, поэтому начали готовить диверсантов из украинских школьников. Об этом в интервью URA.RU рассказал участник СВО Даниил Карелин.

«Туманный Альбион давно ведет идеологическое противостояние с РФ. Англичане в большей степени заинтересованы в убийстве русских чужими руками. Им не важна победа, главное — нанести максимальный ущерб наименьшими затратами для себя. Также к процессу подготовки малолетних террористов могут подходить и французы, которые хранят в себе „обиды“ за поражение на африканском театре военных действий», — сообщил Карелин.

Ученики украинских школ проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и зарубежных инструкторов, среди которых есть граждане Британии, сообщил представитель пророссийского подполья. По его словам, занятия проходят летом и напоминают практики, схожие с деятельностью «Гитлерюгенд».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британские военные инструкторы хотят нанести ущерб России чужими руками, поэтому начали готовить диверсантов из украинских школьников. Об этом в интервью URA.RU рассказал участник СВО Даниил Карелин. «Туманный Альбион давно ведет идеологическое противостояние с РФ. Англичане в большей степени заинтересованы в убийстве русских чужими руками. Им не важна победа, главное — нанести максимальный ущерб наименьшими затратами для себя. Также к процессу подготовки малолетних террористов могут подходить и французы, которые хранят в себе „обиды“ за поражение на африканском театре военных действий», — сообщил Карелин. Ученики украинских школ проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и зарубежных инструкторов, среди которых есть граждане Британии, сообщил представитель пророссийского подполья. По его словам, занятия проходят летом и напоминают практики, схожие с деятельностью «Гитлерюгенд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...