Главный скандал и преступление века: Трамп рассказал о фальсификации данных о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года была сфабрикована. По его словам, произошедшее представляет собой крупнейший скандал в истории страны. Что известно о фальсификации — в материале URA.RU.
«Российское вмешательство»
Сомнения в произзошедшем
В ночь на четверг, 3 июля, директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал в социальной сети X сообщение, в котором выразил сомнения относительно соблюдения процедур и наличие возможной политической заинтересованности при подготовке оценки вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. На данную публикацию отреагировал Дональд Трамп-младший, попросив его дальше раскрывать правду.
Рэтклифф прокомментировал выпуск доклада Центрального разведывательного управления, в котором освещаются обнаруженные несоответствия в оценке американской разведки (ICA) относительно предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, когда за пост главы государства соперничали Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. В отчете отмечается, что имели место отдельные нарушения профессиональной этики, в частности в отношении обоснования вывода о том, что Путин «стремился» содействовать победе Трампа.
Обвинение во вмешательстве в выборы
Тогда американские спецслужбы практически сразу обвинили Москву во вмешательстве в ход голосования в США. После чего разгорелся скандал о предполагаемом сговоре Трампа с Россией.
В течение более чем двух лет специальный прокурор Роберт Мюллер осуществлял расследование, по итогам которого пришел к выводу, что доказательств существования сговора между Трампом, его окружением и российскими представителями выявлено не было. Тем не менее, Мюллер предъявил обвинения ряду российских граждан, усмотрев их причастность к вмешательству в американские выборы.
Российская сторона неоднократно опровергала предъявленные обвинения, подчеркивая их необоснованность и отсутствие убедительных доказательств. В 2023 году специальный прокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, согласно которому американские разведывательные и правоохранительные органы не располагали доказательствами существования сговора между Дональдом Трампом и Россией. Кроме того, Федеральное бюро расследований не обладало сведениями о связях окружения Трампа с российскими спецслужбами.
Новый доклад
В соответствии с новый докладом от июля 2025 года, администрация бывшего президента-демократа Барака Обамы после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства в 2016 году, сфальсифицировала данные разведки, которые должны были свидетельствовать о вмешательстве России в избирательный процесс. По словам представителя аппарата директора Национальной разведки США Тулси Габбард, эти действия были предприняты с целью попытаться лишить бизнесмена возможности занять президентский пост.
В отчете Габбард уточняется, что за несколько месяцев до выборов американское разведывательное сообщество единогласно придерживалось мнения, что Россия не имела ни намерения, ни ресурсов для вмешательства в выборы в США. Однако уже после победы Трампа, администрация Обамы дала распоряжение подготовить новый аналитический доклад, содержание которого противоречило предыдущим выводам.
Габбард пояснила, что главный вывод спецслужб о том, что российское вмешательство не повлияло на исход выборов, был удален из итогового документа и засекречен. Она также подчеркнула, что все лица, причастные к фабрикации данных, будут выявлены и понесут ответственность.
Крупнейший скандал в истории
Трамп назвал ситуацию с фальсифицией крупнейшим скандалом в истории страны. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, добавив, что причастные к этому делу должны понести серьезное наказание.
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