«Самый крупный скандал в истории»: Трамп сделал неожиданное заявление о России

Трамп: сведения о вмешательстве России в выборы 2016 года были сфабрикованы
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Трамп назвал скандал с выборами в 2016 году крупнейшим
Трамп назвал скандал с выборами в 2016 году крупнейшим Фото:

Сведения о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы, и назвал эту ситуацию крупнейшим скандалом в истории страны. Об сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мошенничество с „Россия, Россия, Россия“ теперь полностью неоспоримо! Все факты представлены черным по белому», — подчеркнул Трамп, назвав ситуацию самым крупным скандалом в истории Америки. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. Он также добавил, что причастные к этому делу должны понести серьезное наказание.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард в июле обнародовала материалы, утверждая, что администрация бывшего президента Барака Обамы участвовала в фабрикации обвинений против России по поводу вмешательства в выборы 2016 года. По словам Габбард, в ближайшее время будут опубликованы дополнительные данные, касающиеся сговора по раздуванию темы о вмешательстве. Ранее Трамп также публично обвинил Обаму в мошенничестве на выборах.

По данным телеканала Fox News, в засекреченном помещении ФБР были обнаружены материалы из опровергнутого досье о предполагаемом «российском вмешательстве». Как отмечалось, в данном помещении хранятся документы, имеющие уровень секретности «секретно» и выше, которые, по имеющейся информации, планируют уничтожить. 

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Сведения о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года были сфабрикованы, и назвал эту ситуацию крупнейшим скандалом в истории страны. Об сообщил президент США Дональд Трамп. «Мошенничество с „Россия, Россия, Россия“ теперь полностью неоспоримо! Все факты представлены черным по белому», — подчеркнул Трамп, назвав ситуацию самым крупным скандалом в истории Америки. Об этом он написал в социальной сети Truth Social. Он также добавил, что причастные к этому делу должны понести серьезное наказание. Директор национальной разведки США Тулси Габбард в июле обнародовала материалы, утверждая, что администрация бывшего президента Барака Обамы участвовала в фабрикации обвинений против России по поводу вмешательства в выборы 2016 года. По словам Габбард, в ближайшее время будут опубликованы дополнительные данные, касающиеся сговора по раздуванию темы о вмешательстве. Ранее Трамп также публично обвинил Обаму в мошенничестве на выборах. По данным телеканала Fox News, в засекреченном помещении ФБР были обнаружены материалы из опровергнутого досье о предполагаемом «российском вмешательстве». Как отмечалось, в данном помещении хранятся документы, имеющие уровень секретности «секретно» и выше, которые, по имеющейся информации, планируют уничтожить. 
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