Индекс Мосбиржи рухнул после угроз Трампа России ядерными подлодками

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Индекс Мосбиржи опустился до 2720,57 пункта после слов Трампа
Индекс Мосбиржи опустился до 2720,57 пункта после слов Трампа Фото:

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) 1 августа резко снизился после сообщения президента США Дональда Трампа о размещении двух ядерных подводных лодок. По данным торговой площадки, индекс опустился до отметки 2720,57 пункта, что является его минимальным значением за сессию.

"IMOEX2  — 2 720,57 (-0,42%). Время расчета 20:31 по мск", — следует из данных торгов. Информация размещена на официальном сайте Мосбиржи.

Ранее Трамп сообщил, что в ответ на провокационные заявления зампреда Собеза РФ Дмитрия Медведева поручил разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах. По его словам, этот шаг предпринят на случай, если безответственные высказывания российского политика окажутся не просто словами. Подробнее о конфликте Трампа и Медведева — в материале URA.RU.

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Индекс Мосбиржи (IMOEX2) 1 августа резко снизился после сообщения президента США Дональда Трампа о размещении двух ядерных подводных лодок. По данным торговой площадки, индекс опустился до отметки 2720,57 пункта, что является его минимальным значением за сессию. "IMOEX2   — 2 720,57 (-0,42%).  Время расчета 20:31 по мск", — следует из данных торгов. Информация размещена на официальном сайте Мосбиржи. Ранее Трамп сообщил, что в ответ на провокационные заявления зампреда Собеза РФ Дмитрия Медведева поручил разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах. По его словам, этот шаг предпринят на случай, если безответственные высказывания российского политика окажутся не просто словами. Подробнее о конфликте Трампа и Медведева — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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