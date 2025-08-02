Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале оборонного ведомства.
Ранее российские войска освободили населенные пункты Зеленая Долина и село Толстой. Они также расположены в ДНР. Тогда операции проводились силами разных группировок войск — «Запад» и «Восток». Наступление российских войск в этом направлении продолжается.
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