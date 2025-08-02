Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР

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ВС РФ продвинулись на донецком направлении
ВС РФ продвинулись на донецком направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Зеленая Долина и село Толстой. Они также расположены в ДНР. Тогда операции проводились силами разных группировок войск — «Запад» и «Восток». Наступление российских войск в этом направлении продолжается.

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Российские военные освободили населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Подразделения „Южной“ группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале оборонного ведомства. Ранее российские войска освободили населенные пункты Зеленая Долина и село Толстой. Они также расположены в ДНР. Тогда операции проводились силами разных группировок войск — «Запад» и «Восток». Наступление российских войск в этом направлении продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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