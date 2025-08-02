Парша атакует яблони: как распознать болезнь и спасти урожай — советы садовода

Садовод Самойлова: дождливая погода провоцирует вспышку парши на яблонях
© Служба новостей «URA.RU»
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Парша - грибная инфекция, помимо испорченного внешнего вида, она может нанести вред и растению
Парша - грибная инфекция, помимо испорченного внешнего вида, она может нанести вред и растению Фото:

Август — сезон наливных яблок, но радость садоводов может омрачить одна из самых коварных болезней плодовых деревьев — парша. Откуда она берется, как ее распознать и главное — URA.RU.

Что такое парша у яблонь и как она появляется

Парша — опасное грибковое заболевание яблонь, которое поражает листья, плоды и молодые побеги, снижая урожайность и ухудшая качество яблок. Источником инфекции служат опавшие листья и плоды, где грибок зимует. Весной при влажной и теплой погоде (от +16 до +24 градусов) споры гриба созревают и распространяются ветром, дождем и насекомыми.

Для развития парши необходимы высокая влажность и прохлада — особенно в дождливую весну, когда листья долго остаются мокрыми. В такие условия грибок быстро проникает в молодые ткани яблони. Особенно уязвимы поврежденные участки на листьях и плодах — мелкие трещинки и ранки служат «входными воротами» для инфекции.

Как выглядит парша: фото

Первые симптомы заметны на листьях: появляются округлые оливково-бурые пятна, обычно с бархатистым налетом. Пятна чаще формируются на нижней стороне листа, но постепенно захватывают и верхнюю. Листья могут деформироваться, преждевременно желтеть и опадать.

На плодах появляются темные, немного вдавленные пятна с трещинами и ороговевшей поверхностью. Яблоки теряют товарный вид, становятся жесткими, хуже хранятся и зачастую загнивают. У молодых побегов кора в местах поражения темнеет и трескается, рост ослабевает. При сильном заражении дерево истощается, зреют лишь отдельные плоды, и то — поврежденные.

На листьях парша проявляется в виде пятен
На листьях парша проявляется в виде пятен
Фото:

Если опавшие листья и плоды не убрать, грибок сохраняется в саду и заражает деревья вновь следующей весной. Загущенные посадки с плохой вентиляцией и высокая влажность создают идеальную среду для быстрого распространения болезни.

Таким образом, главные причины появления парши — влажный климат, повреждения на растениях, несвоевременная уборка мусора в саду и загущенность крон. Чтобы избежать болезни, важно следить за уходом и регулярно проводить профилактические обработки.

Чем опасна парша на яблоне

Пятна на листьях — не просто косметический дефект. Болезнь быстро поражает всю крону, тормозит рост дерева и резко снижает урожай. Плоды, зараженные паршой, становятся уродливыми, мелкими, покрытыми темными пятнами и трещинками. Такие яблоки плохо хранятся, быстрее загнивают, теряют вкус и товарный вид.

Если запустить болезнь, дерево ослабевает, хуже переносит зиму, может сбросить завязи и даже погибнуть за несколько сезонов. А если в саду несколько яблонь, инфекция легко переходит с одного дерева на другое — и тогда страдает весь урожай.

Профилактика и лечение парши

При обнаружении больных листьев и плодов нужно собрать их и удалять с участка, рассказала URA.RU садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.

«Больные яблоки и листья я отправляю в компост, где высокая температура уничтожает споры, — объясняет садовод. — Это помогает снизить риск повторного заражения».

А лучший способ борьбы с паршой — профилактические обработки весной. Эксперт советует начинать опрыскивать яблони крепким раствором мочевины (1 кг на 10 литров воды) еще до набухания почек — в марте или апреле, в зависимости от погоды.

«Обрабатывать нужно всю крону, ствол и почву вокруг деревьев, а если яблони растут возле забора или сарая — опрыскивать и эти поверхности, ведь споры грибка живут везде», — отметила специалист.

После этого следует провести три обработки препаратами «Абига-Пик» и бордоской жидкостью: в момент набухания почек, после распускания листьев и после цветения.

«Опрыскивать можно при плюсовой температуре от +2 градусов, даже если на земле еще снег, — уточняет эксперт. — Для эффективности достаточно нескольких часов с плюсовой температурой, ночные заморозки не повредят».

Осенние обработки от парши

После листопада нужно тщательно убрать опавшие листья и плоды, а затем снова опрыскать деревья крепким раствором мочевины в теплый день (+1…+2 градусов). «Если делать такие обработки ежегодно, парша в саду не появится», — уверена эксперт.

Стоит ли покупать устойчивые к парше сорта яблонь

Многие садоводы задумываются, стоит ли сразу покупать сорта яблонь, устойчивые к парше, чтобы избежать этой болезни. Но, как объясняет опытный садовод и блогер Светлана Самойлова, не всегда это оправдано.

«Паршу довольно легко контролировать и лечить с помощью своевременных опрыскиваний, — говорит Светлана. — Поэтому нет смысла покупать устойчивые к парше сорта, которые часто бывают непригодными для нашего климата и дачников по другим причинам».

Она объясняет, что многие «устойчивые» сорта могут не дать того вкуса, урожайности или зимостойкости, которые нужны именно в вашем регионе. Часто такие сорта создают для других климатических условий, и у нас они могут болеть другими болезнями или плохо переносить морозы.

Кроме того, грамотный уход и профилактические обработки — вот что действительно спасает яблоню от парши. «Если соблюдать все правила, парша не станет проблемой, даже на традиционных сортах, которые больше нравятся садоводам», — подчеркивает эксперт.

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Август — сезон наливных яблок, но радость садоводов может омрачить одна из самых коварных болезней плодовых деревьев — парша. Откуда она берется, как ее распознать и главное — URA.RU. Что такое парша у яблонь и как она появляется Парша — опасное грибковое заболевание яблонь, которое поражает листья, плоды и молодые побеги, снижая урожайность и ухудшая качество яблок. Источником инфекции служат опавшие листья и плоды, где грибок зимует. Весной при влажной и теплой погоде (от +16 до +24 градусов) споры гриба созревают и распространяются ветром, дождем и насекомыми. Для развития парши необходимы высокая влажность и прохлада — особенно в дождливую весну, когда листья долго остаются мокрыми. В такие условия грибок быстро проникает в молодые ткани яблони. Особенно уязвимы поврежденные участки на листьях и плодах — мелкие трещинки и ранки служат «входными воротами» для инфекции. Как выглядит парша: фото Первые симптомы заметны на листьях: появляются округлые оливково-бурые пятна, обычно с бархатистым налетом. Пятна чаще формируются на нижней стороне листа, но постепенно захватывают и верхнюю. Листья могут деформироваться, преждевременно желтеть и опадать. На плодах появляются темные, немного вдавленные пятна с трещинами и ороговевшей поверхностью. Яблоки теряют товарный вид, становятся жесткими, хуже хранятся и зачастую загнивают. У молодых побегов кора в местах поражения темнеет и трескается, рост ослабевает. При сильном заражении дерево истощается, зреют лишь отдельные плоды, и то — поврежденные. Если опавшие листья и плоды не убрать, грибок сохраняется в саду и заражает деревья вновь следующей весной. Загущенные посадки с плохой вентиляцией и высокая влажность создают идеальную среду для быстрого распространения болезни. Таким образом, главные причины появления парши — влажный климат, повреждения на растениях, несвоевременная уборка мусора в саду и загущенность крон. Чтобы избежать болезни, важно следить за уходом и регулярно проводить профилактические обработки. Чем опасна парша на яблоне Пятна на листьях — не просто косметический дефект. Болезнь быстро поражает всю крону, тормозит рост дерева и резко снижает урожай. Плоды, зараженные паршой, становятся уродливыми, мелкими, покрытыми темными пятнами и трещинками. Такие яблоки плохо хранятся, быстрее загнивают, теряют вкус и товарный вид. Если запустить болезнь, дерево ослабевает, хуже переносит зиму, может сбросить завязи и даже погибнуть за несколько сезонов. А если в саду несколько яблонь, инфекция легко переходит с одного дерева на другое — и тогда страдает весь урожай. Профилактика и лечение парши При обнаружении больных листьев и плодов нужно собрать их и удалять с участка, рассказала URA.RU садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова. «Больные яблоки и листья я отправляю в компост, где высокая температура уничтожает споры, — объясняет садовод. — Это помогает снизить риск повторного заражения». А лучший способ борьбы с паршой — профилактические обработки весной. Эксперт советует начинать опрыскивать яблони крепким раствором мочевины (1 кг на 10 литров воды) еще до набухания почек — в марте или апреле, в зависимости от погоды. «Обрабатывать нужно всю крону, ствол и почву вокруг деревьев, а если яблони растут возле забора или сарая — опрыскивать и эти поверхности, ведь споры грибка живут везде», — отметила специалист. После этого следует провести три обработки препаратами «Абига-Пик» и бордоской жидкостью: в момент набухания почек, после распускания листьев и после цветения. «Опрыскивать можно при плюсовой температуре от +2 градусов, даже если на земле еще снег, — уточняет эксперт. — Для эффективности достаточно нескольких часов с плюсовой температурой, ночные заморозки не повредят». Осенние обработки от парши После листопада нужно тщательно убрать опавшие листья и плоды, а затем снова опрыскать деревья крепким раствором мочевины в теплый день (+1…+2 градусов). «Если делать такие обработки ежегодно, парша в саду не появится», — уверена эксперт. Стоит ли покупать устойчивые к парше сорта яблонь Многие садоводы задумываются, стоит ли сразу покупать сорта яблонь, устойчивые к парше, чтобы избежать этой болезни. Но, как объясняет опытный садовод и блогер Светлана Самойлова, не всегда это оправдано. «Паршу довольно легко контролировать и лечить с помощью своевременных опрыскиваний, — говорит Светлана. — Поэтому нет смысла покупать устойчивые к парше сорта, которые часто бывают непригодными для нашего климата и дачников по другим причинам». Она объясняет, что многие «устойчивые» сорта могут не дать того вкуса, урожайности или зимостойкости, которые нужны именно в вашем регионе. Часто такие сорта создают для других климатических условий, и у нас они могут болеть другими болезнями или плохо переносить морозы. Кроме того, грамотный уход и профилактические обработки — вот что действительно спасает яблоню от парши. «Если соблюдать все правила, парша не станет проблемой, даже на традиционных сортах, которые больше нравятся садоводам», — подчеркивает эксперт.
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