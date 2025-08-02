Парша атакует яблони: как распознать болезнь и спасти урожай — советы садовода

Август — сезон наливных яблок, но радость садоводов может омрачить одна из самых коварных болезней плодовых деревьев — парша. Откуда она берется, как ее распознать и главное — URA.RU.
Что такое парша у яблонь и как она появляется
Парша — опасное грибковое заболевание яблонь, которое поражает листья, плоды и молодые побеги, снижая урожайность и ухудшая качество яблок. Источником инфекции служат опавшие листья и плоды, где грибок зимует. Весной при влажной и теплой погоде (от +16 до +24 градусов) споры гриба созревают и распространяются ветром, дождем и насекомыми.
Для развития парши необходимы высокая влажность и прохлада — особенно в дождливую весну, когда листья долго остаются мокрыми. В такие условия грибок быстро проникает в молодые ткани яблони. Особенно уязвимы поврежденные участки на листьях и плодах — мелкие трещинки и ранки служат «входными воротами» для инфекции.
Как выглядит парша: фото
Первые симптомы заметны на листьях: появляются округлые оливково-бурые пятна, обычно с бархатистым налетом. Пятна чаще формируются на нижней стороне листа, но постепенно захватывают и верхнюю. Листья могут деформироваться, преждевременно желтеть и опадать.
На плодах появляются темные, немного вдавленные пятна с трещинами и ороговевшей поверхностью. Яблоки теряют товарный вид, становятся жесткими, хуже хранятся и зачастую загнивают. У молодых побегов кора в местах поражения темнеет и трескается, рост ослабевает. При сильном заражении дерево истощается, зреют лишь отдельные плоды, и то — поврежденные.
Если опавшие листья и плоды не убрать, грибок сохраняется в саду и заражает деревья вновь следующей весной. Загущенные посадки с плохой вентиляцией и высокая влажность создают идеальную среду для быстрого распространения болезни.
Таким образом, главные причины появления парши — влажный климат, повреждения на растениях, несвоевременная уборка мусора в саду и загущенность крон. Чтобы избежать болезни, важно следить за уходом и регулярно проводить профилактические обработки.
Чем опасна парша на яблоне
Пятна на листьях — не просто косметический дефект. Болезнь быстро поражает всю крону, тормозит рост дерева и резко снижает урожай. Плоды, зараженные паршой, становятся уродливыми, мелкими, покрытыми темными пятнами и трещинками. Такие яблоки плохо хранятся, быстрее загнивают, теряют вкус и товарный вид.
Если запустить болезнь, дерево ослабевает, хуже переносит зиму, может сбросить завязи и даже погибнуть за несколько сезонов. А если в саду несколько яблонь, инфекция легко переходит с одного дерева на другое — и тогда страдает весь урожай.
Профилактика и лечение парши
При обнаружении больных листьев и плодов нужно собрать их и удалять с участка, рассказала URA.RU садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.
«Больные яблоки и листья я отправляю в компост, где высокая температура уничтожает споры, — объясняет садовод. — Это помогает снизить риск повторного заражения».
А лучший способ борьбы с паршой — профилактические обработки весной. Эксперт советует начинать опрыскивать яблони крепким раствором мочевины (1 кг на 10 литров воды) еще до набухания почек — в марте или апреле, в зависимости от погоды.
«Обрабатывать нужно всю крону, ствол и почву вокруг деревьев, а если яблони растут возле забора или сарая — опрыскивать и эти поверхности, ведь споры грибка живут везде», — отметила специалист.
После этого следует провести три обработки препаратами «Абига-Пик» и бордоской жидкостью: в момент набухания почек, после распускания листьев и после цветения.
«Опрыскивать можно при плюсовой температуре от +2 градусов, даже если на земле еще снег, — уточняет эксперт. — Для эффективности достаточно нескольких часов с плюсовой температурой, ночные заморозки не повредят».
Осенние обработки от парши
После листопада нужно тщательно убрать опавшие листья и плоды, а затем снова опрыскать деревья крепким раствором мочевины в теплый день (+1…+2 градусов). «Если делать такие обработки ежегодно, парша в саду не появится», — уверена эксперт.
Стоит ли покупать устойчивые к парше сорта яблонь
Многие садоводы задумываются, стоит ли сразу покупать сорта яблонь, устойчивые к парше, чтобы избежать этой болезни. Но, как объясняет опытный садовод и блогер Светлана Самойлова, не всегда это оправдано.
«Паршу довольно легко контролировать и лечить с помощью своевременных опрыскиваний, — говорит Светлана. — Поэтому нет смысла покупать устойчивые к парше сорта, которые часто бывают непригодными для нашего климата и дачников по другим причинам».
Она объясняет, что многие «устойчивые» сорта могут не дать того вкуса, урожайности или зимостойкости, которые нужны именно в вашем регионе. Часто такие сорта создают для других климатических условий, и у нас они могут болеть другими болезнями или плохо переносить морозы.
Кроме того, грамотный уход и профилактические обработки — вот что действительно спасает яблоню от парши. «Если соблюдать все правила, парша не станет проблемой, даже на традиционных сортах, которые больше нравятся садоводам», — подчеркивает эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.