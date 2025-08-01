В Екатеринбурге рухнули цены на яйца. На полках магазинов можно купить десяток яиц всего за 39 рублей. Находкой поделилась читательница URA.RU.
Выгоднее всего покупать яйца в «Магните». За десяток категории С2 придется заплатить в 39,99 рублей. Яйца С0 стоят уже дороже, 56 рублей. Десяток категории С1 стоят 49,99 рублей. Согласно свежим данным Свердловскстата, куриные яйца стоят 83,91 рубля за 10 штук.
В прошлом году в Екатеринбурге сильно поднялись цены на яйца. Свердловскстат заявил, что цена за десяток составляет 123,5 рубля. Подорожание началось еще в ноябре 2023 года. Тогда на проблему обратил внимание бывший губернатор Евгений Куйвашев.
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