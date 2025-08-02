Экс-чиновнику мэрии Перми Кудрявцеву смягчили приговор за взятку

Апелляционный суд смягчил приговор экс-директору муниципального учреждения Перми Андрею Кудрявцеву, отменив запрет на работу в госучреждениях, но оставив в силе два года колонии за взятку земельным участком. Об этом сообщает Кировский районный суд Перми на своей странице во «ВКонтакте».
«Апелляционная инстанция внесла изменения в приговор бывшему директору МКУ „Управление технического заказчика“ Андрею Кудрявцеву, осужденному за получение взятки. Суд исключил дополнительное наказание в виде трехлетнего запрета занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, оставив в силе основной приговор — два года колонии строгого режима и штраф в размере 2,7 млн рублей. Конфискация земельного участка, полученного в качестве взятки, также осталась без изменений», — рассказали в суде.
Кудрявцев осужден за коррупционное преступление. В 2020-2021 годах он потребовал у подрядчика земельный участок в обмен на содействие в оплате и приемке работ по реконструкции Дворца молодежи. Для маскировки взятки была организована фиктивная сделка купли-продажи через подставных лиц.
По данным следствия, таким образом Кудрявцев получил от владельца и директора пермского «Треста № 6» Сергея Микова более 540 тысяч рублей. Показания в отношении Кудрявцева дал сам Миков, который на тот момент уже был фигурантом другого дела о взятке руководителю капстроительства Ирине Чирковой. В начале июля Микова приговорили к пяти годам лишения свободы.
В суде Кудрявцев частично признал вину. Хотя осужденный пытался переквалифицировать обвинение в мошенничество, суд установил его реальную возможность влиять на ход исполнения муниципального контракта.
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