В Перми начнут судить экс-чиновника мэрии Кудрявцева, попавшегося на взятке

В Перми перед судом предстанет экс-директор МКУ «Управление технического заказчика» Андрей Кудрявцев. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пермское управление Следкома России.
Бывший директор МКУ «Управление технического заказчика», обвиняемый в получении взятки в крупном размере, предстанет перед судом», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По версии следствия, Кудрявцев с конца 2020 года по февраль 2021 года получил взятку в виде участка земли, стоимостью не менее полумиллиона рублей, от директора ООО «Строительно-Монтажный Трест №6» Сергея Микова.
Миков, в свою очередь, проходил обвиняемым по делу о даче взятки Кудрявцеву, против которого уже дал показания. После этого предпринимателя освободили от уголовной ответственности, однако преследование в отношении него предпринимателя не закончено. URA.RU рассказывало, что помимо Кудрявцева, Миков дал взятку экс-главе управления капстроительства мэрии Перми Ирине Чирковой. Сейчас чиновница находится в СИЗО в ожидании суда.
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