02 августа 2025

Трамп нашел единственное решение для украинского конфликта

Постпред США при НАТО заявил, что Трамп хочет решить конфликт на Украине мирно
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США счел, что единственный верный путь для решения украинского кризиса — переговоры
Президент США счел, что единственный верный путь для решения украинского кризиса — переговоры Фото:
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Президент США Дональд Трамп убежден, что конфликт на Украине возможно разрешить только путем переговоров, а не военными действиями. Об этом 2 августа сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу NBC.

«Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов он должен быть завершен при помощи переговоров, должен быть достигнут мир», — заявил Уитэкер. По его словам, позиция Вашингтона заключается в необходимости поиска дипломатических решений для прекращения противостояния.

Уитэкер также отметил, что администрация США рассматривает различные пути для содействия мирному процессу и поддерживает инициативы, направленные на запуск переговоров между сторонами конфликта. Он добавил, что окончательное урегулирование возможно только в случае компромисса, который устроит все заинтересованные стороны.

Ранее бывший советник президента США Джон Болтон сообщал, что Дональд Трамп намерен сократить участие Вашингтона в украинском конфликте как в военном, так и в дипломатическом плане, а также рассматривал возможность постепенного уменьшения поддержки Украины. Официальные лица Госдепартамента подчеркивали, что США продолжают стремиться к мирному урегулированию, однако не могут гарантировать прекращение огня в обозначенные сроки.

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Президент США Дональд Трамп убежден, что конфликт на Украине возможно разрешить только путем переговоров, а не военными действиями. Об этом 2 августа сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу NBC. «Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов он должен быть завершен при помощи переговоров, должен быть достигнут мир», — заявил Уитэкер. По его словам, позиция Вашингтона заключается в необходимости поиска дипломатических решений для прекращения противостояния. Уитэкер также отметил, что администрация США рассматривает различные пути для содействия мирному процессу и поддерживает инициативы, направленные на запуск переговоров между сторонами конфликта. Он добавил, что окончательное урегулирование возможно только в случае компромисса, который устроит все заинтересованные стороны. Ранее бывший советник президента США Джон Болтон сообщал, что Дональд Трамп намерен сократить участие Вашингтона в украинском конфликте как в военном, так и в дипломатическом плане, а также рассматривал возможность постепенного уменьшения поддержки Украины. Официальные лица Госдепартамента подчеркивали, что США продолжают стремиться к мирному урегулированию, однако не могут гарантировать прекращение огня в обозначенные сроки.
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