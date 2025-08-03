03 августа 2025
02 августа 2025

Дороги в Челябинской области признали одними из лучших в России

Челябинская область вошла в топ-3 по качеству дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область оказалась в лидерах по качеству дорог
Челябинская область оказалась в лидерах по качеству дорог Фото:

Челябинская область заняла третью позицию в рейтинге регионов по качеству дорожной инфраструктуры. Данные исследования опубликовало РИА Новости.

«Доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 года в регионе составила 84,2 процента», — следует из данных РИА Новости. Таким образом, Челябинская область заняла третью позицию рейтинга.

На первом месте оказалась Москва, где показатель составил 100 процентов. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с 89,4 процента.

В аутсайдерах оказалась Архангельская область, где доля дорог, соответствующих нормам, оказалась 16,9 процента. Следом за ней идет Кировская область, где показатель составляет 27,9 процента, и Волгоградская область с 28,9 процента.

В Челябинской области продолжаются работы по обновлению дорог как в муниципальных образованиях, так и между городами и районами. Идет реконструкция федеральной трассы М-5. В начале лета открыли движение по участку протяженностью 14 километров.

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Челябинская область заняла третью позицию в рейтинге регионов по качеству дорожной инфраструктуры. Данные исследования опубликовало РИА Новости. «Доля автодорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2024 года в регионе составила 84,2 процента», — следует из данных РИА Новости. Таким образом, Челябинская область заняла третью позицию рейтинга. На первом месте оказалась Москва, где показатель составил 100 процентов. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с 89,4 процента. В аутсайдерах оказалась Архангельская область, где доля дорог, соответствующих нормам, оказалась 16,9 процента. Следом за ней идет Кировская область, где показатель составляет 27,9 процента, и Волгоградская область с 28,9 процента. В Челябинской области продолжаются работы по обновлению дорог как в муниципальных образованиях, так и между городами и районами. Идет реконструкция федеральной трассы М-5. В начале лета открыли движение по участку протяженностью 14 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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