Тюменские инвесторы создадут детский лагерь под Курганом

Под Курганом создадут спортивный лагерь для детей. Он расположится на базе бывшего здания психоневрологического интерната в деревне Галишово Кетовского округа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. Ранее инсайдеры сообщали, что тюменцы построят оздоровительный комплекс в 40 км от областного центра.
«Тюменцы создают спортивный лагерь для детей под Курганом. Планируют возить спортсменов из северных регионов. В частности, самбистов. Бригада рабочих уже занимается внутренними работами в в объекте», — сообщили местные жители.
Информацию о реализации проекта корреспонденту URA.RU подтвердил глава Кетовского округа Олег Язовских. Он отметил, что с инвесторами также обсуждается вопрос о выделении земли под спортивные площадки.
Здание бывшего психоневрологического интерната выкупила предприниматель Ирина Первухина из Тюмени. Иногородний инвестор заплатила властям региона за имущественный комплекс с котельной и артезианской скважиной почти один миллион рублей.
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