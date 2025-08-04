Тюменские инвесторы создадут детский лагерь под Курганом

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Под Курганом откроют детский спортивный лагерь
Под Курганом откроют детский спортивный лагерь Фото:

Под Курганом создадут спортивный лагерь для детей. Он расположится на базе бывшего здания психоневрологического интерната в деревне Галишово Кетовского округа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. Ранее инсайдеры сообщали, что тюменцы построят оздоровительный комплекс в 40 км от областного центра. 

«Тюменцы создают спортивный лагерь для детей под Курганом. Планируют возить спортсменов из северных регионов. В частности, самбистов. Бригада рабочих уже занимается внутренними работами в в объекте», — сообщили местные жители.

Информацию о реализации проекта корреспонденту URA.RU подтвердил глава Кетовского округа Олег Язовских. Он отметил, что с инвесторами также обсуждается вопрос о выделении земли под спортивные площадки.

Здание бывшего психоневрологического интерната выкупила предприниматель Ирина Первухина из Тюмени. Иногородний инвестор заплатила властям региона за имущественный комплекс с котельной и артезианской скважиной почти один миллион рублей.

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Под Курганом создадут спортивный лагерь для детей. Он расположится на базе бывшего здания психоневрологического интерната в деревне Галишово Кетовского округа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные жители. Ранее инсайдеры сообщали, что тюменцы построят оздоровительный комплекс в 40 км от областного центра.  «Тюменцы создают спортивный лагерь для детей под Курганом. Планируют возить спортсменов из северных регионов. В частности, самбистов. Бригада рабочих уже занимается внутренними работами в в объекте», — сообщили местные жители. Информацию о реализации проекта корреспонденту URA.RU подтвердил глава Кетовского округа Олег Язовских. Он отметил, что с инвесторами также обсуждается вопрос о выделении земли под спортивные площадки. Здание бывшего психоневрологического интерната выкупила предприниматель Ирина Первухина из Тюмени. Иногородний инвестор заплатила властям региона за имущественный комплекс с котельной и артезианской скважиной почти один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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