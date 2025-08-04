Районы освобожденного Часова Яра в ДНР полностью зачищены. Украинские военные отступают в направлении Константиновки. Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным «Дым».
«Окраины все полностью зачищены. Противник отступил, отходит в сторону Константиновки», — сказал командир в видеоролике Минобороны РФ. Кроме того, «Дым» отметил, что российские военнослужащие продолжают давить и атаковать ВСУ.
Ранее сообщалось об освобождении Часов Яра, которое имеет важное значение логистической структуре снабжения украинских вооруженных сил. Кроме того, после освобождения оборонительные рубежи ВСУ на участке были взломаны, что обеспечило выгодный плацдарм для дальнейшего наступления.
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