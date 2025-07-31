Алаудинов заявил о взломе обороны ВСУ после освобождения Часова Яра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После освобождения Часов Яра Алаудинов сообщил о взломе обороны ВСУ
После освобождения Часов Яра Алаудинов сообщил о взломе обороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После освобождения Часова Яра в Донецкой Народной Республике оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины на участке были взломаны, что обеспечило выгодный плацдарм для дальнейшего наступления. Об это заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Я считаю, что это для нас очень хорошая победа, потому что на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника. И это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения вперед», — передает слова Алаудинова ТАСС.

Ранее стало известно об освобождении города Часов Яр в ДНР. Захватывая территории, российские военные ликвидировали крупнейшее подразделение ВСУ с начала специальной военной операции. Часов Яр имеет важное значение в логистической структуре снабжения украинских вооруженных сил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После освобождения Часова Яра в Донецкой Народной Республике оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины на участке были взломаны, что обеспечило выгодный плацдарм для дальнейшего наступления. Об это заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов. «Я считаю, что это для нас очень хорошая победа, потому что на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника. И это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения вперед», — передает слова Алаудинова ТАСС. Ранее стало известно об освобождении города Часов Яр в ДНР. Захватывая территории, российские военные ликвидировали крупнейшее подразделение ВСУ с начала специальной военной операции. Часов Яр имеет важное значение в логистической структуре снабжения украинских вооруженных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...