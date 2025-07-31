Алаудинов заявил о взломе обороны ВСУ после освобождения Часова Яра

После освобождения Часова Яра в Донецкой Народной Республике оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины на участке были взломаны, что обеспечило выгодный плацдарм для дальнейшего наступления. Об это заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Я считаю, что это для нас очень хорошая победа, потому что на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника. И это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения вперед», — передает слова Алаудинова ТАСС.
Ранее стало известно об освобождении города Часов Яр в ДНР. Захватывая территории, российские военные ликвидировали крупнейшее подразделение ВСУ с начала специальной военной операции. Часов Яр имеет важное значение в логистической структуре снабжения украинских вооруженных сил.
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