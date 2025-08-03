03 августа 2025

Пермский путешественник Иван Оглоблин отправился на велосипеде в Бишкек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На велосипеде Ивану предстоит проехать более 2600 км
На велосипеде Ивану предстоит проехать более 2600 км Фото:

Пермяк Иван Оглоблин отправился на велосипеде в Бишкек. До столицы Кыргызстана ему необходимо преодолеть более 2 600 км. Пока за три дня пройдено только 400 из них – Иван уже в Екатеринбурге. Свое путешествие велосипедист описывает в соцсети «ВКонтакте».

«Днем ехалось тяжело. Августовское солнце решило отыграться на мне за все несостоятельное лето. Жгло кожу, плавило асфальт и вообще рушило надежду на легкую прогулку. Я тяжело дышал этой жарой, выбирался на горы, и с облегчением проветривался на спусках», — рассказал Оглоблин о втором дне путешествия.

В 2023 году URA.RU рассказывало об экспедиции Ивана Оглоблина в Турцию. До побережья Средиземного моря он добрался на велосипеде за 53 дня. В 2024 году пермяк проехал от Балтийского до Белого моря. 

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Пермяк Иван Оглоблин отправился на велосипеде в Бишкек. До столицы Кыргызстана ему необходимо преодолеть более 2 600 км. Пока за три дня пройдено только 400 из них – Иван уже в Екатеринбурге. Свое путешествие велосипедист описывает в соцсети «ВКонтакте». «Днем ехалось тяжело. Августовское солнце решило отыграться на мне за все несостоятельное лето. Жгло кожу, плавило асфальт и вообще рушило надежду на легкую прогулку. Я тяжело дышал этой жарой, выбирался на горы, и с облегчением проветривался на спусках», — рассказал Оглоблин о втором дне путешествия. В 2023 году URA.RU рассказывало об экспедиции Ивана Оглоблина в Турцию. До побережья Средиземного моря он добрался на велосипеде за 53 дня. В 2024 году пермяк проехал от Балтийского до Белого моря. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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