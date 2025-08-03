Пермяк Иван Оглоблин отправился на велосипеде в Бишкек. До столицы Кыргызстана ему необходимо преодолеть более 2 600 км. Пока за три дня пройдено только 400 из них – Иван уже в Екатеринбурге. Свое путешествие велосипедист описывает в соцсети «ВКонтакте».
«Днем ехалось тяжело. Августовское солнце решило отыграться на мне за все несостоятельное лето. Жгло кожу, плавило асфальт и вообще рушило надежду на легкую прогулку. Я тяжело дышал этой жарой, выбирался на горы, и с облегчением проветривался на спусках», — рассказал Оглоблин о втором дне путешествия.
В 2023 году URA.RU рассказывало об экспедиции Ивана Оглоблина в Турцию. До побережья Средиземного моря он добрался на велосипеде за 53 дня. В 2024 году пермяк проехал от Балтийского до Белого моря.
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