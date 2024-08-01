Пермяк, добравшийся на велосипеде до Турции, отправился в новое путешествие. Фото

Пермяк Иван Оглоблин отправляется на велосипеде от Балтийского до Белого моря

02 августа 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Велосипед — любимое средство передвижения Ивана Оглоблина (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми Иван Оглоблин решил проехать на велосипеде от Балтийского до Белого моря. В прошлом году он из Перми доехал до Турции, а теперь сменил направление на северное. Пока пермяк едет из Перми до Санкт-Петербурга на машине. Из Северной столицы он и начнет велотур. «Я еду в Питер на маленькой машинке. В багажнике везу велосипед и вещи, чтобы дальше поехать на нем от Балтийского до Белого моря. Это план-минимум, но есть еще варианты, которые я пока подержу в секрете», — сообщил Оглоблин в соцсети «ВКонтакте». В соцсети Иван планирует публиковать отчеты из поездки, как он это делал ранее. Подписчики блогера-путешественника желают ему удачи и хорошего пути. В 2023 году URA.RU рассказывало об экспедиции Ивана Оглоблина в Турцию. До побережья Средиземного моря он добрался на велосипеде за 53 дня. Иван Оглоблин готов к новым испытаниям Иван Оглоблин Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми Иван Оглоблин решил проехать на велосипеде от Балтийского до Белого моря. В прошлом году он из Перми доехал до Турции, а теперь сменил направление на северное. Пока пермяк едет из Перми до Санкт-Петербурга на машине. Из Северной столицы он и начнет велотур. «Я еду в Питер на маленькой машинке. В багажнике везу велосипед и вещи, чтобы дальше поехать на нем от Балтийского до Белого моря. Это план-минимум, но есть еще варианты, которые я пока подержу в секрете», — сообщил Оглоблин в соцсети «ВКонтакте». В соцсети Иван планирует публиковать отчеты из поездки, как он это делал ранее. Подписчики блогера-путешественника желают ему удачи и хорошего пути. В 2023 году URA.RU рассказывало об экспедиции Ивана Оглоблина в Турцию. До побережья Средиземного моря он добрался на велосипеде за 53 дня.