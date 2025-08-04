Песков: Валаам, где выступал Путин, имеет важное значение для России

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Песков согласился с заявлением Степашина насчет символизма острова Валаам для истории России
Песков согласился с заявлением Степашина насчет символизма острова Валаам для истории России Фото:

Президент России Владимир Путин выбрал остров Валаам (Ладожское озеро, Карелия) для встречи с белорусским главой Александром Лукашенко неслучайно — это связано с особым символизмом места для истории и культуры страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на аналогичные слова бывшего премьера РФ Сергея Степашина. 

«Со Степашиным согласны. Идея Путина, ему были заданы вопросы — он ответил. Президент посещает Валаам. Это важное место для нашей истории, культуры», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Лидеры РФ и Белоруссии провели рабочую встречу на острове Валаам 1 августа. В рамках нее Путин и Лукашенко рассмотрели важные аспекты сотрудничества двух стран и актуальные вопросы международной политики. Особое внимание было уделено обсуждению возможных форматов диалога с Украиной в рамках текущего конфликта и рассмотрению условий его завершения. 

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Президент России Владимир Путин выбрал остров Валаам (Ладожское озеро, Карелия) для встречи с белорусским главой Александром Лукашенко неслучайно — это связано с особым символизмом места для истории и культуры страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на аналогичные слова бывшего премьера РФ Сергея Степашина.  «Со Степашиным согласны. Идея Путина, ему были заданы вопросы — он ответил. Президент посещает Валаам. Это важное место для нашей истории, культуры», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Лидеры РФ и Белоруссии провели рабочую встречу на острове Валаам 1 августа. В рамках нее Путин и Лукашенко рассмотрели важные аспекты сотрудничества двух стран и актуальные вопросы международной политики. Особое внимание было уделено обсуждению возможных форматов диалога с Украиной в рамках текущего конфликта и рассмотрению условий его завершения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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