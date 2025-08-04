Песков: Валаам, где выступал Путин, имеет важное значение для России

Президент России Владимир Путин выбрал остров Валаам (Ладожское озеро, Карелия) для встречи с белорусским главой Александром Лукашенко неслучайно — это связано с особым символизмом места для истории и культуры страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на аналогичные слова бывшего премьера РФ Сергея Степашина.
«Со Степашиным согласны. Идея Путина, ему были заданы вопросы — он ответил. Президент посещает Валаам. Это важное место для нашей истории, культуры», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Лидеры РФ и Белоруссии провели рабочую встречу на острове Валаам 1 августа. В рамках нее Путин и Лукашенко рассмотрели важные аспекты сотрудничества двух стран и актуальные вопросы международной политики. Особое внимание было уделено обсуждению возможных форматов диалога с Украиной в рамках текущего конфликта и рассмотрению условий его завершения.
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