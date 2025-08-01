Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 1 августа посетили остров Валаам (Карелия), где обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. В ходе встречи лидеры затронули тему переговоров с Украиной и условия окончания спецоперации.
В частности, российский лидер заявил, что озвученные Россией летом 2024 года условия по Украине остаются в силе. Отдельное внимание было уделено размещению ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси и пошлинам президента США Дональда Трампа. Подробнее о главных заявлениях лидеров — в материале URA.RU.
Путин и Лукашенко прибыли на Валаам
Сегодня, 1 августа, в Санкт-Петербург прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко. Вместе с президентом России Владимиром Путиным он посетил остров Валаам на Ладожском озере в Карелии. Лидеры уже не первый раз совершают совместные поездки на Валаам. В этот раз они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где помолились за россиян, погибших в различных войнах, и приняли участие в молебне.
В ходе встречи Путин отметил, что товарооборот между Россией и Беларусью достиг 50 млрд рублей. Он также подчеркнул, что у стран очень много проектов в перспективных областях. Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил российского лидера и предложил рассмотреть строительство храма в Смоленской области, отметив, что многие белорусы приезжают в Россию.
Главные заявления лидеров
О переговорах России и Украины
Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что если украинские власти считают данный момент неподходящим для переговоров, то Москва готова ждать. Он подчеркнул, что российское государство действует строго в рамках конституции, в отличие от Украины.
Российский лидер также отметил, что переговоры всегда необходимы и важны, если это стремление к миру. По его словам, для достижения мира необходим обстоятельный и спокойный диалог. Он напомнил, что на последних переговорах в Стамбуле Россия предложила создать три рабочие группы, на что украинская сторона отреагировала положительно. Предполагается, что следующие переговоры будут проходить без участия СМИ. По словам главы государства, российская сторона ожидает скорого начала процесса.
Лукашенко, в свою очередь отметил важность немедленного начала переговоров и выразил готовность обсудить детали с Путиным, а при необходимости — пригласить зарубежных лидеров. Он считает, что Украина должна проявлять инициативу в вопросе переговоров, поскольку выдвигает невыполнимые требования и отказывается от компромисса. Лукашенко также подчеркнул заинтересованность России в перемирии и призвал к снижению эскалации конфликта.
Кроме того, глава Белоруссии сообщил о достигнутой с Путиным договоренности о возможном подключении страны к переговорам при необходимости, особенно по вопросам обмена пленными и раненными. Путин, в свою очередь, поблагодарил Минск за поддержку переговорного процесса и постоянный контакт между странами.
Об условиях окончания СВО
Кроме того, Путин заявил, что условия завершения специальной военной операции, обозначенные в июне 2024 года, остаются в силе. Он отметил, что главной целью является устранение причин нынешнего кризиса.
Также важно проработать вопросы, касающиеся обеспечения гуманитарных условий, статуса русского языка и развития православной церкви на территории Украины. Все это должно рассматриваться в рамках общеевропейской системы безопасности, отметил президент.
О ситуации на фронте: честный ответ Путина
Путин заявил, что российские войска продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения, хотя интенсивность боевых действий на отдельных участках может различаться. Он отметил, что Часов Яр в Донецкой Народной Республике был взят под контроль российскими силами за несколько дней до официального заявления Министерства обороны. В это время, по его словам, проходили мероприятия по зачистке территории.
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что союзные государства полностью осведомлены о ситуации в Часовом Яре. Он добавил, что на окраинах еще могут оставаться не зачищенные дома. Кроме того, глава республики также отметил, что контроль над городом открывает путь российским войскам на Краматорск (Покровск).
Путин также добавил, что высшее политическое руководство Украины не всегда оперативно осведомлено о происходящем на линии фронта и текущих событиях. По словам президента, противник стремится остановить российское наступление, чтобы провести перевооружение вооруженных сил Украины.
О пошлинах Трампа
Белорусский лидер также высказал свое мнение по поводу ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом. Ранее он пригрозил России 100% пошлинами в случае, если украинский конфликт не будет решен в течение 50 дней. Позже он сократил срок до 10 дней.
По словам Лукашенко, политика не строится на установлении сроков в 50, 60 или десять дней. Он подчеркнул, что если целью является достижение мира, необходимо действовать взвешенно и осторожно. Он отметил, что речь идет о военном конфликте, и навязывать свою волю, особенно государству, обладающему ядерным оружием, невозможно. «Подобные заявления вызывают лишь улыбку», — резюмировал белорусский лидер.
Об размещении «Орешника» в Белоруссии
Лукашенко заявил, что размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» запланировано на следующий год. В то же время Путин подчеркнул, что процесс должен быть завершен уже в этом году. По словам российского президента, первый серийный комплекс уже поставлен в войска и производство уже началось. Он отметил, что специалисты России и Беларуси определили позиции для размещения и сейчас ведут подготовительные работы. Все идет по плану, заверил Путин.
О коррупции на Украине
Президент России отметил, что коррупция присутствует в любом государстве, включая европейские страны и Соединенные Штаты. Однако, по его словам, на Украине случаи злоупотребления служебным положением с целью личной выгоды встречаются особенно часто. Глава государства также заявил, что антикоррупционные органы Украины были сформированы в 2015 году как внешние структуры и, по его мнению, не способны эффективно противостоять сложившейся в стране коррупционной системе.
Путин подчеркнул, что стремление украинских властей восстановить хотя бы часть государственного суверенитета является оправданным шагом. При этом он выразил мнение, что нынешняя власть на Украине функционирует вне рамок национальной Конституции.
О «политической несамостоятельности» Евросоюза
Российский лидер заявил, что Евросоюз лишился собственного суверенитета. По его словам, ранее было очевидно, что государства Европы обладают ограниченной самостоятельностью при принятии политических решений, однако ныне, как отметил президент, их независимость полностью утрачена.
Путин подчеркнул, что вслед за ослаблением политического контроля Европейский союз столкнулся и с потерей экономической самостоятельности, что, по его мнению, может обернуться для объединения серьезными негативными последствиями. В то же время российское руководство, как отметил Путин, предпринимает меры по укреплению национального суверенитета страны.
О врачах, которые спасли людей во время землетрясения на Камчатке
Путин сообщил, что врачи, спасавшие людей во время землетрясения на Камчатке, будут награждены на государственном уровне. Он заявил, что государство всегда старается отметить по достоинству храбрость и самоотверженность граждан. Глава государства также отметил, что накануне общался с губернатор региона, который сообщил, что серьезных повреждений у пострадавших нет.
Путин поправил Лукашенко, когда тот заговорил о захвате территорий войсками РФ
Лукашенко высказал мнение о действиях российских вооруженных сил на территории Украины. В ходе разговора с ним российский президент Владимир Путин уточнил высказывания коллеги после того, как Лукашенко заявил, что российская армия «захватит» оборонительные рубежи украинской стороны.
В частности, Лукашенко выразил уверенность: «Россияне постепенно отвоюют, захватят эти позиции и будут продвигаться дальше». На это Путин прервал его, отметив: «Вернут». После чего Лукашенко согласился с корректировкой: «Ну, вернут». Президент России также добавил: «Это наше».
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