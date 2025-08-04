Кремль — URA.RU: в ядерной войне нет победителя

Песков заявил, что в ядерной войне нет победителя
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В ядерной войне не может быть победителя, заявил Дмитрий Песков
В ядерной войне не может быть победителя, заявил Дмитрий Песков Фото:

В ядерном конфликте не может быть победителя. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на слова американского лидера Дональда Трампа о готовности Штатов к ядерной войне.

«В ядерной войне не может быть победителя. Поэтому это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим. Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально», — заявил Песков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы к ядерной войне с Россией. Американский лидер также направил две атомные подлодки «в соответствующие регионы» из-за «провокационных заявлений» замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Президент США выразил надежду, что удастся избежать негативного развития ситуации.

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В ядерном конфликте не может быть победителя. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на слова американского лидера Дональда Трампа о готовности Штатов к ядерной войне. «В ядерной войне не может быть победителя. Поэтому это основной, наверное, постулат, из которого мы исходим. Не считаем, что сейчас речь идет о какой-то эскалации. Понятно, что очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально», — заявил Песков. Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы к ядерной войне с Россией. Американский лидер также направил две атомные подлодки «в соответствующие регионы» из-за «провокационных заявлений» замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Президент США выразил надежду, что удастся избежать негативного развития ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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