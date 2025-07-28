В Вологодской области запретили продавать алкоголь в «Красном и Белом»

В Вологодской области с 25 июля временно приостановлена лицензия на розничную продажу алкоголя у компании «Красное и Белое». Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем telegram-канале.
«Магазины продолжают работать, но алкоголь продавать не могут», — написал Георгий Филимонов в своем telegram-канале. Он отметил, что это не связано с действием "сухого закона". Настоящая причина кроется в нарушениях, которые допускала компания.
В официальных заявлениях ранее Филимонов критиковал владельцев алкомаркетов, обвиняя их в негативном влиянии на демографическую ситуацию. В интервью РБК он охарактеризовал деятельность крупных сетей как «алкогольный терроризм» и связал распространение алкоголя с «глубокой демографической деградацией страны». При этом губернатор вступил в публичную дискуссию с совладельцем «Красного и Белого» Сергеем Студенниковым по вопросам уровня трезвости населения.
На территории Вологодской области с марта действует особый порядок продажи спиртных напитков: приобрести алкоголь можно только с 12:00 до 14:00 по будням. В апреле в СМИ появлялись сообщения о наличии нелегального рынка алкоголя, в котором, по информации журналистов, участвовали таксисты. Власти региона назвали эти публикации нерепрезентативными и не отражающими реальную ситуацию на рынке.
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