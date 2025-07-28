В Вологодской области запретили продавать алкоголь в «Красном и Белом»

В Вологодской области запретили продавать алкоголь в «Красное и Белое»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Популярная розничная сеть не сможет торговать алкоголем в Вологодской области
Популярная розничная сеть не сможет торговать алкоголем в Вологодской области Фото:

В Вологодской области с 25 июля временно приостановлена лицензия на розничную продажу алкоголя у компании «Красное и Белое». Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем telegram-канале.

«Магазины продолжают работать, но алкоголь продавать не могут», — написал Георгий Филимонов в своем telegram-канале. Он отметил, что это не связано с действием "сухого закона". Настоящая причина кроется в нарушениях, которые допускала компания. 

В официальных заявлениях ранее Филимонов критиковал владельцев алкомаркетов, обвиняя их в негативном влиянии на демографическую ситуацию. В интервью РБК он охарактеризовал деятельность крупных сетей как «алкогольный терроризм» и связал распространение алкоголя с «глубокой демографической деградацией страны». При этом губернатор вступил в публичную дискуссию с совладельцем «Красного и Белого» Сергеем Студенниковым по вопросам уровня трезвости населения.

На территории Вологодской области с марта действует особый порядок продажи спиртных напитков: приобрести алкоголь можно только с 12:00 до 14:00 по будням. В апреле в СМИ появлялись сообщения о наличии нелегального рынка алкоголя, в котором, по информации журналистов, участвовали таксисты. Власти региона назвали эти публикации нерепрезентативными и не отражающими реальную ситуацию на рынке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Вологодской области с 25 июля временно приостановлена лицензия на розничную продажу алкоголя у компании «Красное и Белое». Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем telegram-канале. «Магазины продолжают работать, но алкоголь продавать не могут», — написал Георгий Филимонов в своем telegram-канале. Он отметил, что это не связано с действием "сухого закона". Настоящая причина кроется в нарушениях, которые допускала компания.  В официальных заявлениях ранее Филимонов критиковал владельцев алкомаркетов, обвиняя их в негативном влиянии на демографическую ситуацию. В интервью РБК он охарактеризовал деятельность крупных сетей как «алкогольный терроризм» и связал распространение алкоголя с «глубокой демографической деградацией страны». При этом губернатор вступил в публичную дискуссию с совладельцем «Красного и Белого» Сергеем Студенниковым по вопросам уровня трезвости населения. На территории Вологодской области с марта действует особый порядок продажи спиртных напитков: приобрести алкоголь можно только с 12:00 до 14:00 по будням. В апреле в СМИ появлялись сообщения о наличии нелегального рынка алкоголя, в котором, по информации журналистов, участвовали таксисты. Власти региона назвали эти публикации нерепрезентативными и не отражающими реальную ситуацию на рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...