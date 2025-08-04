«Сжег гортань»: военный из Екатеринбурга потушил пожар в части, но отказался от награды

В Екатеринбурге боец СВО потушил пожар в воинской части и отказался от награды

05 августа 2025 в 12:57 Размер текста - 17 +

Солдат отказался от публичной славы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащий из Екатеринбурга Александр Шарыгин год назад потушил пожар в воинской части на проспекте Космонавтов, но получил ожог легких. Сотрудники МЧС хотели представить его к госнаграде, но мужчина отказался. Подробнее об истории, — в материале URA.RU. Возгорание произошло 3 мая 2024 года. Тогда сообщалось, что причиной ЧП стала неисправность проводки. Двое военных получили незначительные травмы. «Когда я увидел пожар, то сразу же бросился на второй этаж к пожарному рукаву. Но его длины не хватало, чтобы подступиться к очагу. Пришлось спуститься за вторым рукавом, чтобы соединить их. Я дал бойцам команду включить воду, когда я подойду ближе к очагу возгорания. Затем я увидел солдата, который звал на помощь. Я крикнул ему, чтобы он спасался через окно, иначе бы надышался дымом», — вспоминает Шарыгин. Новость по теме В воинской части Екатеринбурга два солдата пострадали из-за пожара Он смог потушить пожар, но ему стало плохо. «Я упал на четвереньки, стал умываться водой. Позже ко мне подошли люди и вытащили из здания. Я стал пытаться промыть рот, который просто горел от боли. Я пытался промыть его молоком, которое нашел в казарме. Я выпиваю несколько пакетов, а у меня черными соплями начинает выходить смола, я сжег себе гортань, обжег легкие», — добавил Александр. Его на скорой увезли в больницу. Другая бригада медиков забрала второго солдата, который выпрыгнул из горящего здания. Он сломал себе ноги. «Утром меня вызвали на КПП, где уже ждали представители военной полиции, сотрудники МЧС и военной прокуратуры. Меня спросили: „Согласны на госнаграду?“. Объяснили, что ее будут вручать в торжественной обстановке. Я попросил сделать это без шумихи, но мне отказали. По этой причине я отказался от награды, ведь служу не за медали. Я просто спас бойцов, которые могли пострадать», — заключил Шарыгин. По словам военного адвоката, консультанта сервиса «Военпомощь.рф» Петра Портнягина, сейчас боец находится в зоне российской спецоперации на Украине. Где достоинством выполняет воинский долг. Солдат-герой Фото: предоставлено Петром Портнягиным Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий из Екатеринбурга Александр Шарыгин год назад потушил пожар в воинской части на проспекте Космонавтов, но получил ожог легких. Сотрудники МЧС хотели представить его к госнаграде, но мужчина отказался. Подробнее об истории, — в материале URA.RU. Возгорание произошло 3 мая 2024 года. Тогда сообщалось, что причиной ЧП стала неисправность проводки. Двое военных получили незначительные травмы. «Когда я увидел пожар, то сразу же бросился на второй этаж к пожарному рукаву. Но его длины не хватало, чтобы подступиться к очагу. Пришлось спуститься за вторым рукавом, чтобы соединить их. Я дал бойцам команду включить воду, когда я подойду ближе к очагу возгорания. Затем я увидел солдата, который звал на помощь. Я крикнул ему, чтобы он спасался через окно, иначе бы надышался дымом», — вспоминает Шарыгин. Он смог потушить пожар, но ему стало плохо. «Я упал на четвереньки, стал умываться водой. Позже ко мне подошли люди и вытащили из здания. Я стал пытаться промыть рот, который просто горел от боли. Я пытался промыть его молоком, которое нашел в казарме. Я выпиваю несколько пакетов, а у меня черными соплями начинает выходить смола, я сжег себе гортань, обжег легкие», — добавил Александр. Его на скорой увезли в больницу. Другая бригада медиков забрала второго солдата, который выпрыгнул из горящего здания. Он сломал себе ноги. «Утром меня вызвали на КПП, где уже ждали представители военной полиции, сотрудники МЧС и военной прокуратуры. Меня спросили: „Согласны на госнаграду?“. Объяснили, что ее будут вручать в торжественной обстановке. Я попросил сделать это без шумихи, но мне отказали. По этой причине я отказался от награды, ведь служу не за медали. Я просто спас бойцов, которые могли пострадать», — заключил Шарыгин. По словам военного адвоката, консультанта сервиса «Военпомощь.рф» Петра Портнягина, сейчас боец находится в зоне российской спецоперации на Украине. Где достоинством выполняет воинский долг.