В Екатеринбурге вечером 4 августа сотни байкеров собрались возле ККТ «Космос», чтобы поддержать Надежды Гугумберидзе, которая находится в тяжелом состоянии после аварии на Ново-Московском тракте. Об этом URA.RU рассказала участница акции.
«Мы сопереживаем, сочувствуем Надежде. Поддерживаем ее. Хотим справедливости: виновник ДТП уже неоднократно устраивал ДТП [с байкером]. <...> Он говорил, что готов возглавить движение „Автомобилисты против беспредела“. <...> Здесь собралась большая семья, свыше 400 человек, в поддержку нашей мотосестры, и в защиту нас, как мотокультуры», — сообщила собеседница агентства.
Организаторы акции считают, что виновник аварии якобы намерено сбил Гугумберидзе. Они хотят, чтобы силовики обратили внимание на него и возбудили против него уголовное дело. Сам мужчина вину в аварии отрицает. Он считает, что с байкерами нужно бороться.
«Есть сведения, что во время допроса, когда его попросили назвать место жительства, он говорил „левые“ адреса. Позже силовики посмотрели адреса — оказалось, что там заброшенные здания. Авто на штрафстоянке нет, экспертизу провести не могут», — сказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией.
Авария, в которой пострадала Гугумберидзе, произошла утром 1 августа. Водитель иномарки выехал на встречку и врезался в мотоцикл. Байк отбросило в отбойник. Женщина получила черепно-мозговую травму и открытый перелом голени. Ее госпитализировали в 36-ю больницу. Она в тяжелом состоянии.
Знакомый Надежды (тоже байкер) ранее говорил URA.RU, что водитель иномарки якобы испытывает ненависть к мотоциклистам. Его даже называют охотником за ними. Месяц назад мужчина уже сбивал байкера под Первоуральском.
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