Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец Пай обратился к президенту РФ

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Владимир Путин не отказал в фотографии мальчишке из Китая, когда был с визитом в этой стране 25 лет назад
Владимир Путин не отказал в фотографии мальчишке из Китая, когда был с визитом в этой стране 25 лет назад Фото:

Гражданин Китая Пэн Пай, сделавший совместный снимок с президентом Владимиром Путиным четверть века назад, пригласил российского лидера вновь приехать в КНР. Об этом он рассказал в беседе с RT.

«Очень надеюсь, что вы снова приедете в Китай и я встречусь с вами!» — обратился Пай к президенту России, пишет RT. Первая встреча жителя Поднебесной с президентом РФ состоялась в 2000 году.

Тогда Пай находился в парке Бэйхай. Он узнал, что там присутствует президент России Владимир Путин. Увидев иностранного гостя, мальчик поприветствовал его жестом руки. После этого российский лидер в сопровождении охраны подошел к ребенку, помог ему спуститься с каменных перил и поцеловал в лоб. В этот момент и была сделана фотография.

Паю, а по-русски Паше, 36 лет. В настоящее время он занимает должность ведущего инженера в одной из компаний. В 2013 году получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном университете.

Как URA.RU писало ранее, Владимир Путин вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с жителями Санкт-Петербурга. Глава государства на Дворцовой площади приветствовал горожан и туристов, обмениваясь с ними рукопожатиями.

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Гражданин Китая Пэн Пай, сделавший совместный снимок с президентом Владимиром Путиным четверть века назад, пригласил российского лидера вновь приехать в КНР. Об этом он рассказал в беседе с RT. «Очень надеюсь, что вы снова приедете в Китай и я встречусь с вами!» — обратился Пай к президенту России, пишет RT. Первая встреча жителя Поднебесной с президентом РФ состоялась в 2000 году. Тогда Пай находился в парке Бэйхай. Он узнал, что там присутствует президент России Владимир Путин. Увидев иностранного гостя, мальчик поприветствовал его жестом руки. После этого российский лидер в сопровождении охраны подошел к ребенку, помог ему спуститься с каменных перил и поцеловал в лоб. В этот момент и была сделана фотография. Паю, а по-русски Паше, 36 лет. В настоящее время он занимает должность ведущего инженера в одной из компаний. В 2013 году получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном университете. Как URA.RU писало ранее, Владимир Путин вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с жителями Санкт-Петербурга. Глава государства на Дворцовой площади приветствовал горожан и туристов, обмениваясь с ними рукопожатиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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