Российские регионы атаковали украинские БПЛА: онлайн-трансляция

Россию атаковали украинские беспилотники. Угроза объявлена в Брянской и Курской областях. Очевидцы сообщают о громких взрывах на месте событий. URA.RU освещает подробности отражения налета и публикует наиболее актуальные новости в своей онлайн-трансляции.
01:55 В Ростовской области объявлена опасность атаки украинских беспилотников, сообщает РСЧС. Они замечены к северу от Ростова, и на севере области.
01:37 Губернатор Брянской области Александр Богомаз предупредил жителей в telegram-канале, что подразделениями ПВО Минобороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей над территорией региона. Он попросил не снимать и не выкладывать работу ПВО.
01:34 На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА противника, написал в telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он попросил жителей сохранять спокойствие. «Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области», отметил глава региона.
01:28 В городе Сельцо Брянской области жители услышали два взрыва. Они пишут в соцсетях, что надо соблюдать осторожность.
01:25 В Белгородской области объявили опасность атаки украинских беспилотников, сообщается в telegram-канале МЧС России в регионе. Жителям рекомендуют оставаться дома, не подходить к окнам или проследовать в укрытие.
01:11 Жители Брянска сообщают в соцсетях, что слышали минимум три взрыва. Горожане заметили как один из беспилотников пролетел мимо окна многоквартирного дома. Люди жаловались, что земля затряслась и появилось зарево вдали.
00:53 Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — рассказали в оперштабе по Курской области.
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