04 августа 2025

Российские регионы атаковали украинские БПЛА: онлайн-трансляция

Российские регионы атаковали БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россию атаковали БПЛА
Россию атаковали БПЛА Фото:

Россию атаковали украинские беспилотники. Угроза объявлена в Брянской и Курской областях. Очевидцы сообщают о громких взрывах на месте событий. URA.RU освещает подробности отражения налета и публикует наиболее актуальные новости в своей онлайн-трансляции.

01:55 В Ростовской области объявлена опасность атаки украинских беспилотников, сообщает РСЧС. Они замечены к северу от Ростова, и на севере области.

01:37 Губернатор Брянской области Александр Богомаз предупредил жителей в telegram-канале, что подразделениями ПВО Минобороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей над территорией региона. Он попросил не снимать и не выкладывать работу ПВО.

01:34 На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА противника, написал в telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он попросил жителей сохранять спокойствие. «Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области», отметил глава региона.

01:28 В городе Сельцо Брянской области жители услышали два взрыва. Они пишут в соцсетях, что надо соблюдать осторожность.

01:25 В Белгородской области объявили опасность атаки украинских беспилотников, сообщается в telegram-канале МЧС России в регионе. Жителям рекомендуют оставаться дома, не подходить к окнам или проследовать в укрытие.

01:11 Жители Брянска сообщают в соцсетях, что слышали минимум три взрыва. Горожане заметили как один из беспилотников пролетел мимо окна многоквартирного дома. Люди жаловались, что земля затряслась и появилось зарево вдали.

00:53 Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — рассказали в оперштабе по Курской области.

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Россию атаковали украинские беспилотники. Угроза объявлена в Брянской и Курской областях. Очевидцы сообщают о громких взрывах на месте событий. URA.RU освещает подробности отражения налета и публикует наиболее актуальные новости в своей онлайн-трансляции. 01:55 В Ростовской области объявлена опасность атаки украинских беспилотников, сообщает РСЧС. Они замечены к северу от Ростова, и на севере области. 01:37 Губернатор Брянской области Александр Богомаз предупредил жителей в telegram-канале, что подразделениями ПВО Минобороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей над территорией региона. Он попросил не снимать и не выкладывать работу ПВО. 01:34 На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА противника, написал в telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он попросил жителей сохранять спокойствие. «Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области», отметил глава региона. 01:28 В городе Сельцо Брянской области жители услышали два взрыва. Они пишут в соцсетях, что надо соблюдать осторожность. 01:25 В Белгородской области объявили опасность атаки украинских беспилотников, сообщается в telegram-канале МЧС России в регионе. Жителям рекомендуют оставаться дома, не подходить к окнам или проследовать в укрытие. 01:11 Жители Брянска сообщают в соцсетях, что слышали минимум три взрыва. Горожане заметили как один из беспилотников пролетел мимо окна многоквартирного дома. Люди жаловались, что земля затряслась и появилось зарево вдали. 00:53 Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — рассказали в оперштабе по Курской области.
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