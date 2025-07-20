Массовую атаку украинских дронов пресекли над несколькими регионами страны

МО: российские ПВО в ночь на 20 июля сбили 93 дрона ВСУ
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Над российскими регионами сбито 93 украинских дрона
Над российскими регионами сбито 93 украинских дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 20 июля силами ПВО РФ сбито 93 украинских дрона. Беспилотники ВСУ уничтожены над десятью регионами страны. Сводкой делится Минобороны России. 

«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 19 июля до 7.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. 

Больше всего дронов перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области — в регионе сбили 38 БПЛА ВСУ. Над Московской областью — 19 беспилотников, в том числе 16, летевших на столицу.

Над территорией Калужской области силами ПВО ликвидировано 11 дронов, еще восемь — над территорией Тульской области. Пятью дронами бойцы ВСУ пытались атаковать территорию Орловской области, столько же сбито над Нижегородской областью.

Над Белгородской и Рязанской областями ликвидировано по одному БПЛА. Два украинских дрона сбили над Курской областью, еще три — над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. 

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В ночь на 20 июля силами ПВО РФ сбито 93 украинских дрона. Беспилотники ВСУ уничтожены над десятью регионами страны. Сводкой делится Минобороны России.  «В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 19 июля до 7.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.  Больше всего дронов перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области — в регионе сбили 38 БПЛА ВСУ. Над Московской областью — 19 беспилотников, в том числе 16, летевших на столицу. Над территорией Калужской области силами ПВО ликвидировано 11 дронов, еще восемь — над территорией Тульской области. Пятью дронами бойцы ВСУ пытались атаковать территорию Орловской области, столько же сбито над Нижегородской областью. Над Белгородской и Рязанской областями ликвидировано по одному БПЛА. Два украинских дрона сбили над Курской областью, еще три — над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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