Массовую атаку украинских дронов пресекли над несколькими регионами страны

В ночь на 20 июля силами ПВО РФ сбито 93 украинских дрона. Беспилотники ВСУ уничтожены над десятью регионами страны. Сводкой делится Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 19 июля до 7.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Больше всего дронов перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области — в регионе сбили 38 БПЛА ВСУ. Над Московской областью — 19 беспилотников, в том числе 16, летевших на столицу.
Над территорией Калужской области силами ПВО ликвидировано 11 дронов, еще восемь — над территорией Тульской области. Пятью дронами бойцы ВСУ пытались атаковать территорию Орловской области, столько же сбито над Нижегородской областью.
Над Белгородской и Рязанской областями ликвидировано по одному БПЛА. Два украинских дрона сбили над Курской областью, еще три — над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.