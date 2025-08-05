Как жители Ростовской и Брянской областей пережили ночную атаку БПЛА

Дроны атаковали Ростовскую и Брянскую области
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БПЛА нарушили спокойствие жителей двух регионов
БПЛА нарушили спокойствие жителей двух регионов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 5 августа жители Ростовской и Брянской областей сообщили о серии взрывов и работе системы противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют сообщения очевидцев в местных соцсетях и мессенджерах. Подробнее читайте в материале URA.RU.

Над Ростовом-на-Дону были слышны взрывы

По словам жителей города, взрывы были слышны в разных районах. Звуки были особенно громкими в районе Заречного.

«Шарахнуло так, что мы проснулись, потом еще раз. Три дрона пролетели у меня над головой и крышей, стекла дребезжали», — сообщил один из местных жителей.

По рассказам очевидцев, первая вспышка произошла со стороны намыва, вторая — в районе железнодорожных путей. Также жители отмечали, что в момент взрывов срабатывали сигнализации автомобилей. Местная жительница сообщила, что вспышка была такой силы, что ей показалось дом не выдержит.

Громкие звуки ночью в небе над Брянской областью

Над регионом также зафиксировали громкие звуки ночью. Местные жители рассказывали о необычно сильном гуле и предположили, что происходящее связано с работой ПВО. 

«Слышно было очень. Звук стремный. Куда-то попало», — написали очевидцы.

Некоторые отмечали, что подобные инциденты стали происходить регулярно и вызывают беспокойство: люди жаловались на невозможность спокойно спать и делились переживаниями по поводу своей безопасности.

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В ночь на 5 августа жители Ростовской и Брянской областей сообщили о серии взрывов и работе системы противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют сообщения очевидцев в местных соцсетях и мессенджерах. Подробнее читайте в материале URA.RU. Над Ростовом-на-Дону были слышны взрывы По словам жителей города, взрывы были слышны в разных районах. Звуки были особенно громкими в районе Заречного. «Шарахнуло так, что мы проснулись, потом еще раз. Три дрона пролетели у меня над головой и крышей, стекла дребезжали», — сообщил один из местных жителей. По рассказам очевидцев, первая вспышка произошла со стороны намыва, вторая — в районе железнодорожных путей. Также жители отмечали, что в момент взрывов срабатывали сигнализации автомобилей. Местная жительница сообщила, что вспышка была такой силы, что ей показалось дом не выдержит. Громкие звуки ночью в небе над Брянской областью Над регионом также зафиксировали громкие звуки ночью. Местные жители рассказывали о необычно сильном гуле и предположили, что происходящее связано с работой ПВО.  «Слышно было очень. Звук стремный. Куда-то попало», — написали очевидцы. Некоторые отмечали, что подобные инциденты стали происходить регулярно и вызывают беспокойство: люди жаловались на невозможность спокойно спать и делились переживаниями по поводу своей безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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