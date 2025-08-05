Как жители Ростовской и Брянской областей пережили ночную атаку БПЛА

В ночь на 5 августа жители Ростовской и Брянской областей сообщили о серии взрывов и работе системы противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют сообщения очевидцев в местных соцсетях и мессенджерах. Подробнее читайте в материале URA.RU.
Над Ростовом-на-Дону были слышны взрывы
По словам жителей города, взрывы были слышны в разных районах. Звуки были особенно громкими в районе Заречного.
«Шарахнуло так, что мы проснулись, потом еще раз. Три дрона пролетели у меня над головой и крышей, стекла дребезжали», — сообщил один из местных жителей.
По рассказам очевидцев, первая вспышка произошла со стороны намыва, вторая — в районе железнодорожных путей. Также жители отмечали, что в момент взрывов срабатывали сигнализации автомобилей. Местная жительница сообщила, что вспышка была такой силы, что ей показалось дом не выдержит.
Громкие звуки ночью в небе над Брянской областью
Над регионом также зафиксировали громкие звуки ночью. Местные жители рассказывали о необычно сильном гуле и предположили, что происходящее связано с работой ПВО.
«Слышно было очень. Звук стремный. Куда-то попало», — написали очевидцы.
Некоторые отмечали, что подобные инциденты стали происходить регулярно и вызывают беспокойство: люди жаловались на невозможность спокойно спать и делились переживаниями по поводу своей безопасности.
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