Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту восьми километров. Фото

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Вулкан Ключевской непрерывно извергает лаву
Вулкан Ключевской непрерывно извергает лаву Фото:
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На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Вулкан Ключевской на Камчатке сохраняет высокую активность. В кратере почти непрерывно фонтанирует лава, а высота пепловой колонны достигает восьми километров над уровнем моря. Об этом пишет официальный telegram-канал Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Фонтанирование лавы в кратере почти непрерывное. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 метров над кромкой кратера. Высота пепловой колонны — около восьми километров над уровнем моря», — говорится в сообщении. 

Вулкан проснулся накануне. Лавовые потоки движутся в направлении расположенного поблизости ледника. Помимо Ключевского ожил вулкан Крашенинникова. Впервые официально он вступил в фазу извержения. Активность связана с произошедшим землетрясением

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Вулкан Ключевской на Камчатке сохраняет высокую активность. В кратере почти непрерывно фонтанирует лава, а высота пепловой колонны достигает восьми километров над уровнем моря. Об этом пишет официальный telegram-канал Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. «Фонтанирование лавы в кратере почти непрерывное. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 метров над кромкой кратера. Высота пепловой колонны — около восьми километров над уровнем моря», — говорится в сообщении.  Вулкан проснулся накануне. Лавовые потоки движутся в направлении расположенного поблизости ледника. Помимо Ключевского ожил вулкан Крашенинникова. Впервые официально он вступил в фазу извержения. Активность связана с произошедшим землетрясением. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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