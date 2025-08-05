Вулкан Ключевской на Камчатке сохраняет высокую активность. В кратере почти непрерывно фонтанирует лава, а высота пепловой колонны достигает восьми километров над уровнем моря. Об этом пишет официальный telegram-канал Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Фонтанирование лавы в кратере почти непрерывное. Вылет раскаленных фрагментов достигает 500 метров над кромкой кратера. Высота пепловой колонны — около восьми километров над уровнем моря», — говорится в сообщении.
Вулкан проснулся накануне. Лавовые потоки движутся в направлении расположенного поблизости ледника. Помимо Ключевского ожил вулкан Крашенинникова. Впервые официально он вступил в фазу извержения. Активность связана с произошедшим землетрясением.
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