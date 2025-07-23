Поток кадров в Москву перенаправят в регионы

В России улучшат условия для работников социальной сферы, решивших трудиться в малых городах и селах. На совещании с правительством 23 июля президент Владимир Путин поручил повысить эффективность «земских» программ. Власти борются с трендом россиян на переезд в большие города, из-за которого, как объяснили эксперты URA.RU, в регионах падает уровень жизни, а в местных больницах и школах появляется кадровый голод. Новые инициативы, например, предоставление жилья, должны переломить ситуацию.
«У нас сегодня в повестке дня — обсуждение вопросов, связанных с развитием программ „Земский учитель“, „Земский доктор“, „Земский фельдшер“, „Земский работник культуры“, „Земский тренер“», — начал совещание Путин. Перед основной темой президент предложил собравшимся обсудить текущие вопросы.
Путин попросил министра промышленности и торговли Антона Алиханова доложить об итогах промышленной выставки «Иннопром-2025», прошедшей 7-10 июля в Екатеринбурге. Глава Минпромторга отдельно остановился на самолетах и пообещал к августу 2026 году начать поставки Ил-114 авиакомпаниям.
Затем глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, как принятый накануне (22 июля) закон о штрафах за поиск экстремистской информации будет работать на практике. Шадаев заверил Путина, что рядовым пользователям волноваться не о чем. Он отметил, что правоохранители должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно.
«С июля 2005 года, то есть уже 20 лет, работает механизм особых экономических зон (ОЭЗ)», — отметил президент и предложил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову доложить об итогах работы. Тот, в свою очередь, доложил, что ОЭЗ доказали свою эффективность и помогают достичь национальные цели, обозначенные главой государства.
Наконец настала очередь профильной темы, первой по ней высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, благодаря «земским» программам число врачей за последние два года выросло более чем на 16 тысяч человек. Всего в стране 558 тысяч врачей, из которых 9% трудятся в сельской местности.
Ежегодно условия программы «Земский доктор» совершенствуются, теперь она распространяется на фельдшеров, акушерок, медсестер, а работать можно не только в селах, но и в поселках и городах с населением до 50 тысяч человек, продолжила Голикова. Она также отметила высокий демографический потенциал села, где суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,6, а в городе — 1,4.
Голикова также рассказала о стартовавшей в 2025 году программе «Земский работник культуры». Цель программы: до 2030 года занять девять тысяч вакантных должностей в 87 регионах (Москва и Санкт-Петербург не участвуют в программе).
Следующим выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он предложил освободить от налогообложения выплаты участников программы «Земский тренер» по аналогии с учителями, врачами и работниками культуры. Президент поддержал эту инициативу.
Чернышенко назвал самые популярные предметы среди участников программы «Земский учитель»: ими стали русский язык, литература, математика, геометрия, история, обществознание и география. Путин согласился с предложением вице-премьера о том, чтобы участников «земских» программ обеспечивали служебным жильем.
“Считаю совершенно справедливым, мы уже неоднократно об этом говорили, чтобы наши коллеги в регионах поддержали эти программы, по сути, для регионов и делается, при приобретении жилья для специалистов. Это точно совершенно так и нужно сделать”, — сказал президент.
По теме «земских» программ также высказался глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Он обозначил ряд проблем, которые снижают эффективность программ. По его словам, жилье — определяющий фактор при принятии решения о переезде, поэтому следует расширить программу сельской ипотеки на все регионы, где действуют «земские» программы, и закрепить за участниками приоритетное право на ее получение. Еще один шаг — устранение административных барьеров, Кузнецов предложил перевести подачу заявлений в цифровой формат.
“Максим Станиславович (Орешкин. — Прим.ред), я попросил бы вас обобщить все то, что сейчас Михаил Михайлович сказал и коллеги также зафиксировали в своих выступлениях, обобщить некоторые вещи и оформить это в качестве поручений. Чтобы программы наши продолжались и работа над их совершенствованием продолжалась, и, надеюсь, они будут работать еще более эффективно”, — дал поручение Путин, выслушав доклады Голиковой, Чернышенко и Кузнецова.
В России наметилась тенденция, при которой население крупных агломераций растет, а в малых городах, поселках и селах, наоборот, падает, это сказывается на качестве их жизни, считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. В первую очередь это касается молодежи, часто ребята уезжают за образованием, остаются там, где получили диплом, не возвращаясь на малую родину, именно с этим борются власти.
«Сохранение текущей ситуации с перетоком населения может вызвать резкий рост диспропорции в численности населения, что, в свою очередь, негативно скажется на хозяйственном и социальном развитии территории. Решение возможно через целевой набор, который у нас существует, и предоставление определенных преференций, льгот для тех, кто возвращается туда, откуда у него корни, — пояснил политолог. —
Люди с образованием очень важны для своей малой родины. Именно они, как никто другой, знают, для чего и как здесь необходимо работать, что нужно делать”.
Молодым людям, конечно, нужна поддержка государства, но также важно изменить то, как в массовой культуре показывается «красивая столичная картинка» и что говорят о малых населенных пунктах. «Нужно, чтобы решения президента и правительства совпадали с тем, что показывают в культуре и искусстве, чтобы не было такого вопиющего противоречия», — подчеркнул Кузнецов.
Особое внимание президента и правительства к развитию малых городов и сел, обеспечению социальной сферы в них качественными кадрами важно с точки зрения сохранения страны, ее культуры, традиций, поддержания демографии, считает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. По его мнению, одна из главных задач государства — обеспечение равного уровня доступности «социалки» на всей территории государства, вне зависимости от места жительства, люди не должны чувствовать ущемления в возможностях и правах, отличия от столицы и крупных городов. Здесь важную роль играют именно региональные власти.
«Нужно учитывать специфику, потому что есть малонаселенные территории, труднодоступные или со сложными природными условиями. Инициативы и показатели, которые устанавливают президент и правительство, — ориентир, но должны также быть конкретизированы и иметь дополнительную степень ответственности со стороны региональной власти, в ведении которой находятся вопросы обеспечения граждан в сферах здравоохранения, образования, культуры», — добавил собеседник URA.RU.
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