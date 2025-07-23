Поток кадров в Москву перенаправят в регионы

Путин поручил повысить эффективность земских программ из-за дефицита кадров
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Владимир Путин призвал регионы активнее включаться в «земские» программы
Президент Владимир Путин призвал регионы активнее включаться в «земские» программы Фото:

В России улучшат условия для работников социальной сферы, решивших трудиться в малых городах и селах. На совещании с правительством 23 июля президент Владимир Путин поручил повысить эффективность «земских» программ. Власти борются с трендом россиян на переезд в большие города, из-за которого, как объяснили эксперты URA.RU, в регионах падает уровень жизни, а в местных больницах и школах появляется кадровый голод. Новые инициативы, например, предоставление жилья, должны переломить ситуацию.

«У нас сегодня в повестке дня — обсуждение вопросов, связанных с развитием программ „Земский учитель“, „Земский доктор“, „Земский фельдшер“, „Земский работник культуры“, „Земский тренер“», — начал совещание Путин. Перед основной темой президент предложил собравшимся обсудить текущие вопросы.

Выставка “Иннопром-2025” в Екатеринбурге стала первой темой совещания
Выставка “Иннопром-2025” в Екатеринбурге стала первой темой совещания
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Путин попросил министра промышленности и торговли Антона Алиханова доложить об итогах промышленной выставки «Иннопром-2025», прошедшей 7-10 июля в Екатеринбурге. Глава Минпромторга отдельно остановился на самолетах и пообещал к августу 2026 году начать поставки Ил-114 авиакомпаниям.

Затем глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, как принятый накануне (22 июля) закон о штрафах за поиск экстремистской информации будет работать на практике. Шадаев заверил Путина, что рядовым пользователям волноваться не о чем. Он отметил, что правоохранители должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно.

Максим Решетников доложил президенту о достижениях в экономике
Максим Решетников доложил президенту о достижениях в экономике
Фото:

«С июля 2005 года, то есть уже 20 лет, работает механизм особых экономических зон (ОЭЗ)», — отметил президент и предложил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову доложить об итогах работы. Тот, в свою очередь, доложил, что ОЭЗ доказали свою эффективность и помогают достичь национальные цели, обозначенные главой государства.

Наконец настала очередь профильной темы, первой по ней высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, благодаря «земским» программам число врачей за последние два года выросло более чем на 16 тысяч человек. Всего в стране 558 тысяч врачей, из которых 9% трудятся в сельской местности.

«Земские» программы постоянно развиваются, сообщила Татьяна Голикова
«Земские» программы постоянно развиваются, сообщила Татьяна Голикова
Фото:

Ежегодно условия программы «Земский доктор» совершенствуются, теперь она распространяется на фельдшеров, акушерок, медсестер, а работать можно не только в селах, но и в поселках и городах с населением до 50 тысяч человек, продолжила Голикова. Она также отметила высокий демографический потенциал села, где суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,6, а в городе — 1,4.

Голикова также рассказала о стартовавшей в 2025 году программе «Земский работник культуры». Цель программы: до 2030 года занять девять тысяч вакантных должностей в 87 регионах (Москва и Санкт-Петербург не участвуют в программе).

Дмитрий Чернышенко предложил обеспечить участников программы служебным жильем
Дмитрий Чернышенко предложил обеспечить участников программы служебным жильем
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Следующим выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он предложил освободить от налогообложения выплаты участников программы «Земский тренер» по аналогии с учителями, врачами и работниками культуры. Президент поддержал эту инициативу.

Чернышенко назвал самые популярные предметы среди участников программы «Земский учитель»: ими стали русский язык, литература, математика, геометрия, история, обществознание и география. Путин согласился с предложением вице-премьера о том, чтобы участников «земских» программ обеспечивали служебным жильем.

“Считаю совершенно справедливым, мы уже неоднократно об этом говорили, чтобы наши коллеги в регионах поддержали эти программы, по сути, для регионов и делается, при приобретении жилья для специалистов. Это точно совершенно так и нужно сделать”, — сказал президент.
Жилищный вопрос сильнее всего беспокоит при переезде, показал опрос «Народного фронта»
Жилищный вопрос сильнее всего беспокоит при переезде, показал опрос «Народного фронта»
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По теме «земских» программ также высказался глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Он обозначил ряд проблем, которые снижают эффективность программ. По его словам, жилье — определяющий фактор при принятии решения о переезде, поэтому следует расширить программу сельской ипотеки на все регионы, где действуют «земские» программы, и закрепить за участниками приоритетное право на ее получение. Еще один шаг — устранение административных барьеров, Кузнецов предложил перевести подачу заявлений в цифровой формат.

“Максим Станиславович (Орешкин. — Прим.ред), я попросил бы вас обобщить все то, что сейчас Михаил Михайлович сказал и коллеги также зафиксировали в своих выступлениях, обобщить некоторые вещи и оформить это в качестве поручений. Чтобы программы наши продолжались и работа над их совершенствованием продолжалась, и, надеюсь, они будут работать еще более эффективно”, — дал поручение Путин, выслушав доклады Голиковой, Чернышенко и Кузнецова.
Россияне «бегут» в столицу, забывая о малой родине
Россияне «бегут» в столицу, забывая о малой родине
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В России наметилась тенденция, при которой население крупных агломераций растет, а в малых городах, поселках и селах, наоборот, падает, это сказывается на качестве их жизни, считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. В первую очередь это касается молодежи, часто ребята уезжают за образованием, остаются там, где получили диплом, не возвращаясь на малую родину, именно с этим борются власти.

«Сохранение текущей ситуации с перетоком населения может вызвать резкий рост диспропорции в численности населения, что, в свою очередь, негативно скажется на хозяйственном и социальном развитии территории. Решение возможно через целевой набор, который у нас существует, и предоставление определенных преференций, льгот для тех, кто возвращается туда, откуда у него корни, — пояснил политолог. —

Люди с образованием очень важны для своей малой родины. Именно они, как никто другой, знают, для чего и как здесь необходимо работать, что нужно делать”.
Важно поменять отношение россиян к поселкам и селам, отметил политолог
Важно поменять отношение россиян к поселкам и селам, отметил политолог
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Молодым людям, конечно, нужна поддержка государства, но также важно изменить то, как в массовой культуре показывается «красивая столичная картинка» и что говорят о малых населенных пунктах. «Нужно, чтобы решения президента и правительства совпадали с тем, что показывают в культуре и искусстве, чтобы не было такого вопиющего противоречия», — подчеркнул Кузнецов.

Особое внимание президента и правительства к развитию малых городов и сел, обеспечению социальной сферы в них качественными кадрами важно с точки зрения сохранения страны, ее культуры, традиций, поддержания демографии, считает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. По его мнению, одна из главных задач государства — обеспечение равного уровня доступности «социалки» на всей территории государства, вне зависимости от места жительства, люди не должны чувствовать ущемления в возможностях и правах, отличия от столицы и крупных городов. Здесь важную роль играют именно региональные власти.

«Нужно учитывать специфику, потому что есть малонаселенные территории, труднодоступные или со сложными природными условиями. Инициативы и показатели, которые устанавливают президент и правительство, — ориентир, но должны также быть конкретизированы и иметь дополнительную степень ответственности со стороны региональной власти, в ведении которой находятся вопросы обеспечения граждан в сферах здравоохранения, образования, культуры», — добавил собеседник URA.RU.

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В России улучшат условия для работников социальной сферы, решивших трудиться в малых городах и селах. На совещании с правительством 23 июля президент Владимир Путин поручил повысить эффективность «земских» программ. Власти борются с трендом россиян на переезд в большие города, из-за которого, как объяснили эксперты URA.RU, в регионах падает уровень жизни, а в местных больницах и школах появляется кадровый голод. Новые инициативы, например, предоставление жилья, должны переломить ситуацию. «У нас сегодня в повестке дня — обсуждение вопросов, связанных с развитием программ „Земский учитель“, „Земский доктор“, „Земский фельдшер“, „Земский работник культуры“, „Земский тренер“», — начал совещание Путин. Перед основной темой президент предложил собравшимся обсудить текущие вопросы. Путин попросил министра промышленности и торговли Антона Алиханова доложить об итогах промышленной выставки «Иннопром-2025», прошедшей 7-10 июля в Екатеринбурге. Глава Минпромторга отдельно остановился на самолетах и пообещал к августу 2026 году начать поставки Ил-114 авиакомпаниям. Затем глава Минцифры Максут Шадаев объяснил, как принятый накануне (22 июля) закон о штрафах за поиск экстремистской информации будет работать на практике. Шадаев заверил Путина, что рядовым пользователям волноваться не о чем. Он отметил, что правоохранители должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно. «С июля 2005 года, то есть уже 20 лет, работает механизм особых экономических зон (ОЭЗ)», — отметил президент и предложил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову доложить об итогах работы. Тот, в свою очередь, доложил, что ОЭЗ доказали свою эффективность и помогают достичь национальные цели, обозначенные главой государства. Наконец настала очередь профильной темы, первой по ней высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, благодаря «земским» программам число врачей за последние два года выросло более чем на 16 тысяч человек. Всего в стране 558 тысяч врачей, из которых 9% трудятся в сельской местности. Ежегодно условия программы «Земский доктор» совершенствуются, теперь она распространяется на фельдшеров, акушерок, медсестер, а работать можно не только в селах, но и в поселках и городах с населением до 50 тысяч человек, продолжила Голикова. Она также отметила высокий демографический потенциал села, где суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,6, а в городе — 1,4. Голикова также рассказала о стартовавшей в 2025 году программе «Земский работник культуры». Цель программы: до 2030 года занять девять тысяч вакантных должностей в 87 регионах (Москва и Санкт-Петербург не участвуют в программе). Следующим выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он предложил освободить от налогообложения выплаты участников программы «Земский тренер» по аналогии с учителями, врачами и работниками культуры. Президент поддержал эту инициативу. Чернышенко назвал самые популярные предметы среди участников программы «Земский учитель»: ими стали русский язык, литература, математика, геометрия, история, обществознание и география. Путин согласился с предложением вице-премьера о том, чтобы участников «земских» программ обеспечивали служебным жильем. По теме «земских» программ также высказался глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Он обозначил ряд проблем, которые снижают эффективность программ. По его словам, жилье — определяющий фактор при принятии решения о переезде, поэтому следует расширить программу сельской ипотеки на все регионы, где действуют «земские» программы, и закрепить за участниками приоритетное право на ее получение. Еще один шаг — устранение административных барьеров, Кузнецов предложил перевести подачу заявлений в цифровой формат. В России наметилась тенденция, при которой население крупных агломераций растет, а в малых городах, поселках и селах, наоборот, падает, это сказывается на качестве их жизни, считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. В первую очередь это касается молодежи, часто ребята уезжают за образованием, остаются там, где получили диплом, не возвращаясь на малую родину, именно с этим борются власти. «Сохранение текущей ситуации с перетоком населения может вызвать резкий рост диспропорции в численности населения, что, в свою очередь, негативно скажется на хозяйственном и социальном развитии территории. Решение возможно через целевой набор, который у нас существует, и предоставление определенных преференций, льгот для тех, кто возвращается туда, откуда у него корни, — пояснил политолог. — Молодым людям, конечно, нужна поддержка государства, но также важно изменить то, как в массовой культуре показывается «красивая столичная картинка» и что говорят о малых населенных пунктах. «Нужно, чтобы решения президента и правительства совпадали с тем, что показывают в культуре и искусстве, чтобы не было такого вопиющего противоречия», — подчеркнул Кузнецов. Особое внимание президента и правительства к развитию малых городов и сел, обеспечению социальной сферы в них качественными кадрами важно с точки зрения сохранения страны, ее культуры, традиций, поддержания демографии, считает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. По его мнению, одна из главных задач государства — обеспечение равного уровня доступности «социалки» на всей территории государства, вне зависимости от места жительства, люди не должны чувствовать ущемления в возможностях и правах, отличия от столицы и крупных городов. Здесь важную роль играют именно региональные власти. «Нужно учитывать специфику, потому что есть малонаселенные территории, труднодоступные или со сложными природными условиями. Инициативы и показатели, которые устанавливают президент и правительство, — ориентир, но должны также быть конкретизированы и иметь дополнительную степень ответственности со стороны региональной власти, в ведении которой находятся вопросы обеспечения граждан в сферах здравоохранения, образования, культуры», — добавил собеседник URA.RU.
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