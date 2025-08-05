Ростовскую область охватили пожары после ночной атаки ВСУ: последствия и ущерб

Этой ночью Ростовскую область атаковали семь украинских беспилотников. В результате были зафиксированы пожары. В частности, сообщалось о возгорании одной из подстанций, площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Подробности ударов БПЛА по региону — в материале URA.RU.
Пожары в регионе
В Ростовской области этой ночью была отражена атака семи дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным главы региона, в результате инцидента в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района произошло возгорание на территории подстанции. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, возгорание было оперативно ликвидировано экстренными службами.
Кроме того, в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного жилого дома. Огонь был быстро потушен, на месте происшествия никто не пострадал.
Что говорят очевидцы
В ночь на пятое августа несколько российских регионов подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее число ударов пришлось на Ростовскую область. Очевидцы отмечали, что в регионе прогремело не менее десяти взрывов, после чего произошло отключение электроэнергии.
В близлежащих населенных пунктах, включая город Миллерово, были зафиксированы перебои с электроснабжением, писали ростовские telegram-каналы. На всей территории Ростовской области был введен режим повышенной опасности из-за угрозы беспилотников. Местные жители также сообщали и о возгорании на железнодорожной линии, вызванном попаданием беспилотника. Однако официально об этом не сообщалось.
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