Ростовскую область охватили пожары после ночной атаки ВСУ: последствия и ущерб

Слюсарь: в Ростовской области загорелась подстанция из-за атаки дронов ВСУ
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Последствия и ущерб после ночной атаки украинских БПЛА
Последствия и ущерб после ночной атаки украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Этой ночью Ростовскую область атаковали семь украинских беспилотников. В результате были зафиксированы пожары. В частности, сообщалось о возгорании одной из подстанций, площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Подробности ударов БПЛА по региону — в материале URA.RU.

Пожары в регионе

В Ростовской области этой ночью была отражена атака семи дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным главы региона, в результате инцидента в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района произошло возгорание на территории подстанции. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, возгорание было оперативно ликвидировано экстренными службами.

Кроме того, в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного жилого дома. Огонь был быстро потушен, на месте происшествия никто не пострадал.

Что говорят очевидцы

В ночь на пятое августа несколько российских регионов подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее число ударов пришлось на Ростовскую область. Очевидцы отмечали, что в регионе прогремело не менее десяти взрывов, после чего произошло отключение электроэнергии.

В близлежащих населенных пунктах, включая город Миллерово, были зафиксированы перебои с электроснабжением, писали ростовские telegram-каналы. На всей территории Ростовской области был введен режим повышенной опасности из-за угрозы беспилотников. Местные жители также сообщали и о возгорании на железнодорожной линии, вызванном попаданием беспилотника. Однако официально об этом не сообщалось. 

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Этой ночью Ростовскую область атаковали семь украинских беспилотников. В результате были зафиксированы пожары. В частности, сообщалось о возгорании одной из подстанций, площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Подробности ударов БПЛА по региону — в материале URA.RU. Пожары в регионе В Ростовской области этой ночью была отражена атака семи дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным главы региона, в результате инцидента в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района произошло возгорание на территории подстанции. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, возгорание было оперативно ликвидировано экстренными службами. Кроме того, в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного жилого дома. Огонь был быстро потушен, на месте происшествия никто не пострадал. Что говорят очевидцы В ночь на пятое августа несколько российских регионов подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее число ударов пришлось на Ростовскую область. Очевидцы отмечали, что в регионе прогремело не менее десяти взрывов, после чего произошло отключение электроэнергии. В близлежащих населенных пунктах, включая город Миллерово, были зафиксированы перебои с электроснабжением, писали ростовские telegram-каналы. На всей территории Ростовской области был введен режим повышенной опасности из-за угрозы беспилотников. Местные жители также сообщали и о возгорании на железнодорожной линии, вызванном попаданием беспилотника. Однако официально об этом не сообщалось. 
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