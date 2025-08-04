04 августа 2025

Бастрыкин инициировал служебную проверку в отношении главы челябинского СКР

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Колбасин попал под службеную проверку
Алексей Колбасин попал под службеную проверку Фото:
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Начальник СКР по Челябинской области Алексей Колбасин попал под служебную проверку. Об этом URA.RU сообщил в центральном аппарате ведомства.

«В ряде СМИ опубликованы материалы о возможной противоправной деятельности руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Алексея Колбасина. В связи с этим Бастрыкин поручил подразделениям центрального аппарата ведомства провести служебную проверку, тщательно изучить изложенные в публикациях сведения и дать им правовую оценку», — сообщили в СК РФ.

Колбасин возглавляет областной следком с августа 2024 года. Он сменил на посту отправленного в отставку генерал-лейтенанта Петра Решетникова. При Колбасине в ведомстве начали применять новые подходы: дела возбуждались моментально, не дожидаясь «нагоняя» из Москвы. Полковник готовился к получению генеральского звания, но национализация ЮГК, основателем которой является Константин Струков, испортила все планы.

Надзорное ведомство заявило иск в отношении Струкова почти на 4 млрд рублей. В такую сумму оценили весь ущерб, который принесла компания окружающей среде. В качестве соответчиков по делу привлекли Колбасина, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова и бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова. Якобы они не смогли удержать на контроле деятельность компании. 

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Начальник СКР по Челябинской области Алексей Колбасин попал под служебную проверку. Об этом URA.RU сообщил в центральном аппарате ведомства. «В ряде СМИ опубликованы материалы о возможной противоправной деятельности руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Алексея Колбасина. В связи с этим Бастрыкин поручил подразделениям центрального аппарата ведомства провести служебную проверку, тщательно изучить изложенные в публикациях сведения и дать им правовую оценку», — сообщили в СК РФ. Колбасин возглавляет областной следком с августа 2024 года. Он сменил на посту отправленного в отставку генерал-лейтенанта Петра Решетникова. При Колбасине в ведомстве начали применять новые подходы: дела возбуждались моментально, не дожидаясь «нагоняя» из Москвы. Полковник готовился к получению генеральского звания, но национализация ЮГК, основателем которой является Константин Струков, испортила все планы. Надзорное ведомство заявило иск в отношении Струкова почти на 4 млрд рублей. В такую сумму оценили весь ущерб, который принесла компания окружающей среде. В качестве соответчиков по делу привлекли Колбасина, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова и бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова. Якобы они не смогли удержать на контроле деятельность компании. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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