«Генералов на замену!»: новые назначения в силовых и надзорных ведомствах Челябинской области в 2024 году

Силовые и надзорные ведомства Челябинской области возглавили варяги

29 декабря 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Челябинской области в 2024 году сменились руководители почти всех силовых и надзорных ведомств. Причем, новые начальники приехали в область из других регионов. Предварительные итоги ротации генералов в Челябинской области — в материале URA.RU. Руководство челябинского управления Росгвардии сменилось в феврале 2024 года. На место ушедшего на пенсию генерал-майора Александра Ясинского пришел полковник Олег Охрименко. Назвать его варягом язык не поворачивается, так как ранее он проходил службу в Курганской области, специфика которой мало чем отличается от Челябинской. Это подметил и губернатор области Алексей Текслер при личной встрече с полковником. Не проработав и месяца Охрименко пришлось, что называется, разгребать за своим предшественником: в управление пришли военные следователи. Дело касалось фиктивного трудоустройства жены генерал-майора Андрея Никула, Татьяны, в ведомственный оркестр. Под следствие тогда попал и дирижер Иван Кузнецов. При этом самого Охрименко дело не касалось. Но поволноваться пришлось. В Челябинской области Охрименко продолжил традицию терять заместителей. В Кургане в течение года из возглавляемого им ведомства ушло сразу двое: заместитель по материально-техническому обеспечению полковник Юрий Пономарев и первый заместитель полковник Николай Суханов. Сейчас в челябинском ведомстве также открыта вакантная должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Челябинской области по военно-политической (политической) работе. До осени 2024 года ее занимал полковник Лом-Али Дааев. Он пошел на повышение, став заместителем командующего Уральским округом Росгвардии. Несмотря на это Охрименко сумел должным образом выстроить работу регионального ведомства. Охрименко наверняка запомнит 2024 год погромами в Коркино. По первой команде бойцы тогда были выдвинуты в город, где начались народные волнения. В них летели камни и палки, но по итогу порядок был восстановлен. Полковник Игорь Третьяков возглавил ГУФСИН по Челябинской области в феврале 2024 года. Он сменил ушедшего на пенсию генерал-майора Михаила Арсланова. До назначения Третьяков занимал аналогичную должность в Республике Марий Эл. При этом Челябинскую область он называет своей родиной, так как когда-то его семья жила в Троицке. Во время личной встречи губернатор области Алексей Текслер ориентировал Третьякова на решение задач в части обеспечения всем необходимым нашей армии при решении задач специальной военной операции. Система ГУФСИН, по словам главы региона, в том числе ориентирована на исполнение этих задач. Третьяков согласился с Текслером, заявив о готовности действовать. СУ СКР после отставки генерал-лейтенанта Петра Решетникова в феврале 2024 года почти шесть месяцев был обезглавлен. Региональное ведомства в качестве и. о. сначала возглавлял бывший первый заместитель Ахмед Асхабов, потом заместитель Константин Правосудов. Решение по новому главе было принято лишь в августе: руководителем назначили полковника Алексея Колбасина. Стоит отметить новый подход Колбасина. Можно сказать, он перестраховывается и старается начинать проверку по какому-либо факту, не дожидаясь «нагоняя» из Москвы. Об этом свидетельствует и риторика центрального аппарата ведомства. Поручения от главы СК РФ Александра Бастрыкина Колбасин продолжает получать, но почти в каждом из них имеется отступление о том, что проверка уже проводится. В сентябре 2024 года ГУ МВД по Челябинской области возглавил генерал-майор Сергей Космачев. На посту начальника главка он сменил ушедшего в отставку генерал-лейтенанта Михаила Скокова. Ранее Космачев был заместителем начальника главка Красноярского края. Космачев достаточно быстро освоился в новом для себя регионе. Да и выбора у него не было — пришлось включаться в работу с ходу. Начало работы на новом месте совпало с цыганскими погромами в Коркино, и реагировать пришлось быстро. Стоит отметить организацию полиции во время погромов: сотрудники оперативно выдвинулись в зону ЧП и предотвратили разгорание беспорядков. Сам Космачев лично участвовал в разговоре с жителями, пытаясь понять их страхи и боли. Пост прокурора Челябинской области в октябре 2024 года занял Игорь Донгаузер. При этом слухи о его назначении на место ушедшего в отставку Карена Габриеляна ходили с лета. Как и Космачеву, Донгаузеру пришлось с ходу вливаться в ситуацию, происходящую в области. Жители буквально завалили ведомство жалобами. И их все необходимо было отработать. Экзаменом на новом месте работы для Донгаузера стал визит генпрокурора РФ Игоря Краснова в Челябинск. Он выявил несколько «болевых точек» в регионе: ЖКХ, дороги, проблемы участников СВО. По всем проблемным направлениям работа будет усилена. Отличительной чертой нового прокурора области стала крепкая связь с властями. Он присутствует на заседаниях губернатора, ЗСО. Видно, что он хочет быть в курсе всей ситуации и как-то повлиять на нее.