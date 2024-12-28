В Челябинской области в 2024 году сменились руководители почти всех силовых и надзорных ведомств. Причем, новые начальники приехали в область из других регионов. Предварительные итоги ротации генералов в Челябинской области — в материале URA.RU.
Управление Росгвардии по Челябинской области
Руководство челябинского управления Росгвардии сменилось в феврале 2024 года. На место ушедшего на пенсию генерал-майора Александра Ясинского пришел полковник Олег Охрименко. Назвать его варягом язык не поворачивается, так как ранее он проходил службу в Курганской области, специфика которой мало чем отличается от Челябинской. Это подметил и губернатор области Алексей Текслер при личной встрече с полковником.
Не проработав и месяца Охрименко пришлось, что называется, разгребать за своим предшественником: в управление пришли военные следователи. Дело касалось фиктивного трудоустройства жены генерал-майора Андрея Никула, Татьяны, в ведомственный оркестр. Под следствие тогда попал и дирижер Иван Кузнецов. При этом самого Охрименко дело не касалось. Но поволноваться пришлось.
В Челябинской области Охрименко продолжил традицию терять заместителей. В Кургане в течение года из возглавляемого им ведомства ушло сразу двое: заместитель по материально-техническому обеспечению полковник Юрий Пономарев и первый заместитель полковник Николай Суханов. Сейчас в челябинском ведомстве также открыта вакантная должность заместителя начальника Управления Росгвардии по Челябинской области по военно-политической (политической) работе. До осени 2024 года ее занимал полковник Лом-Али Дааев. Он пошел на повышение, став заместителем командующего Уральским округом Росгвардии. Несмотря на это Охрименко сумел должным образом выстроить работу регионального ведомства.
Охрименко наверняка запомнит 2024 год погромами в Коркино. По первой команде бойцы тогда были выдвинуты в город, где начались народные волнения. В них летели камни и палки, но по итогу порядок был восстановлен.
Управление федеральной службы исполнения наказания
Полковник Игорь Третьяков возглавил ГУФСИН по Челябинской области в феврале 2024 года. Он сменил ушедшего на пенсию генерал-майора Михаила Арсланова. До назначения Третьяков занимал аналогичную должность в Республике Марий Эл. При этом Челябинскую область он называет своей родиной, так как когда-то его семья жила в Троицке.
Третьякову 24 марта исполнится 63 года. Он родился в Костанае. В 1984 году окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «двигатели летательных аппаратов». После десять лет (с 1984 по 1994 годы) служил в армии. В 2001 году был назначен на должность начальника ИК-29 ГУИН по Самарской области. Тогда же получил второе образование по специальности «юриспруденция». С 2009 по 2018 годы занимал различные должности в ГУФСИН по Самарской области. Верхом карьеры в Самаре стала должность заместителя начальника ГУФСИН по региону. В октябре 2021 года пошел на повышение, возглавив возглавил управление ГУФСИН по Марий Эл и служил там до назначения в Челябинскую область. За годы службы награжден множеством наград. Среди них медаль «За усердие в службе» II степени, медаль «За отличие в службе» I, II, III степени, медаль «В память 125-летия УИС России», медаль «В память 200-летия Министерства Юстиции Российской Федерации».
Во время личной встречи губернатор области Алексей Текслер ориентировал Третьякова на решение задач в части обеспечения всем необходимым нашей армии при решении задач специальной военной операции. Система ГУФСИН, по словам главы региона, в том числе ориентирована на исполнение этих задач. Третьяков согласился с Текслером, заявив о готовности действовать.
Следственное управление следственного комитета Челябинской области
СУ СКР после отставки генерал-лейтенанта Петра Решетникова в феврале 2024 года почти шесть месяцев был обезглавлен. Региональное ведомства в качестве и. о. сначала возглавлял бывший первый заместитель Ахмед Асхабов, потом заместитель Константин Правосудов. Решение по новому главе было принято лишь в августе: руководителем назначили полковника Алексея Колбасина.
Полковник юстиции Колбасин был переведен в Челябинск в апреле 2023 года из Нижнего Новгорода с должности замначальника следственного управления СКР по региону. До этого он был заместителем начальника СУ СКР в Свердловской области. Почти месяц работал в статусе врио руководителя челябинского управления, на период, когда действующий руководитель Петр Решетников был отстранен от работы. Несколько месяцев, с конца декабря 2023 года, он временно руководил следственным управлением СКР по Самарской области, куда был откомандирован из Челябинска.
Стоит отметить новый подход Колбасина. Можно сказать, он перестраховывается и старается начинать проверку по какому-либо факту, не дожидаясь «нагоняя» из Москвы. Об этом свидетельствует и риторика центрального аппарата ведомства. Поручения от главы СК РФ Александра Бастрыкина Колбасин продолжает получать, но почти в каждом из них имеется отступление о том, что проверка уже проводится.
ГУ МВД России по Челябинской области
В сентябре 2024 года ГУ МВД по Челябинской области возглавил генерал-майор Сергей Космачев. На посту начальника главка он сменил ушедшего в отставку генерал-лейтенанта Михаила Скокова. Ранее Космачев был заместителем начальника главка Красноярского края.
Космачеву 40 лет. Он женат, воспитывает сына, имеет три высших образования. Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году в подразделениях экономической безопасности ОВД Красноярского края. С 2009 по 2019 годы проходил службу на различных руководящих должностях в аппарате краевого главка. В апреле 2019 года стал заместителем начальника ГУ МВД Красноярского края. Космачев является ветераном боевых действий. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении служебного долга награжден орденом Мужества.
Космачев достаточно быстро освоился в новом для себя регионе. Да и выбора у него не было — пришлось включаться в работу с ходу. Начало работы на новом месте совпало с цыганскими погромами в Коркино, и реагировать пришлось быстро.
Стоит отметить организацию полиции во время погромов: сотрудники оперативно выдвинулись в зону ЧП и предотвратили разгорание беспорядков. Сам Космачев лично участвовал в разговоре с жителями, пытаясь понять их страхи и боли.
Прокуратура Челябинской области
Пост прокурора Челябинской области в октябре 2024 года занял Игорь Донгаузер. При этом слухи о его назначении на место ушедшего в отставку Карена Габриеляна ходили с лета.
Донгаузер родился в 1982 году в Ленинграде. В 2004 году с отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «юриспруденция». В органы прокуратуры принят в июле 2004 года помощником прокурора Петродворцового района Санкт-Петербурга. В дальнейшем занимал должности старшего помощника прокурора Петродворцового района, прокурора первого зонального отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью РУВД, органов МЧС и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга, заместителя прокуроров Петродворцового, Кировского, Калининского районов Санкт-Петербурга. С декабря 2018 года по январь 2022 года состоял в должности прокурора Кировского района Санкт-Петербурга. В январе 2022 года назначен первым заместителем прокурора Кемеровской области — Кузбасса. Указом Президента Российской Федерации от 03.10.2024 назначен прокурором Челябинской области. За добросовестное исполнение служебных обязанностей награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, почетной грамотой генерального прокурора Российской Федерации, юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России». Женат, воспитывает троих детей.
Как и Космачеву, Донгаузеру пришлось с ходу вливаться в ситуацию, происходящую в области. Жители буквально завалили ведомство жалобами. И их все необходимо было отработать.
Экзаменом на новом месте работы для Донгаузера стал визит генпрокурора РФ Игоря Краснова в Челябинск. Он выявил несколько «болевых точек» в регионе: ЖКХ, дороги, проблемы участников СВО. По всем проблемным направлениям работа будет усилена.
Отличительной чертой нового прокурора области стала крепкая связь с властями. Он присутствует на заседаниях губернатора, ЗСО. Видно, что он хочет быть в курсе всей ситуации и как-то повлиять на нее.
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