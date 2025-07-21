В России с 1 августа вводят новый ГОСТ для школьных рюкзаков

В России с 1 августа 2025 года вступает в силу новый национальный стандарт (ГОСТ) для школьных рюкзаков, который устанавливает требования к их весу, прочности и безопасности. Это следует из рекомендаций ГОСТа.
«Согласно тексту документа, дата введения его в действие — 1 августа этого года», — передает РИА Новости. По данным нового стандарта, вес рюкзака для учеников младших классов не должен превышать 700 граммов без учета дополнительных элементов и этикеток, а для старшеклассников — один килограмм. Кроме того, ГОСТ рекомендует использовать контрастные цвета и материалы, которые не воспламеняются, а также оборудовать рюкзаки светоотражающими элементами. «Школьные ранцы должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическим воздействиям и не выцветать», — говорится в рекомендациях стандарта.
В новом ГОСТе также прописаны требования к устойчивости изделий к трению и воздействию пота на краску тканей. Как уточняется в тексте документа, большинство стандартов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Однако в случаях, когда на них есть прямая ссылка в законе, контракте или техническом регламенте, выполнение ГОСТа становится обязательным.
С 1 июля 2025 года в России начал действовать ГОСТ, устанавливающий единые стандарты для школьной формы. Впервые на государственном уровне определены четкие требования к качеству и безопасности такой одежды, ранее регулируемые только внутренними документами школ.
По новому ГОСТу, стиль школьной формы должен быть деловым и сдержанным. К основным требованиям по-прежнему относятся удобство, строгость, неброскость и предпочтение натуральным материалам. Согласно Росстандарту, школьная форма должна также обладать гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, износостойкостью и обеспечивать комфорт как в сидячем положении, так и при движении, передает Life.ru.
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