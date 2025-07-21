В России с 1 августа вводят новый ГОСТ для школьных рюкзаков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для учеников младших классов вес рюкзака не должен превышать 700 грамм
Для учеников младших классов вес рюкзака не должен превышать 700 грамм Фото:

В России с 1 августа 2025 года вступает в силу новый национальный стандарт (ГОСТ) для школьных рюкзаков, который устанавливает требования к их весу, прочности и безопасности. Это следует из рекомендаций ГОСТа.

«Согласно тексту документа, дата введения его в действие — 1 августа этого года», — передает РИА Новости. По данным нового стандарта, вес рюкзака для учеников младших классов не должен превышать 700 граммов без учета дополнительных элементов и этикеток, а для старшеклассников — один килограмм. Кроме того, ГОСТ рекомендует использовать контрастные цвета и материалы, которые не воспламеняются, а также оборудовать рюкзаки светоотражающими элементами. «Школьные ранцы должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическим воздействиям и не выцветать», — говорится в рекомендациях стандарта.

В новом ГОСТе также прописаны требования к устойчивости изделий к трению и воздействию пота на краску тканей. Как уточняется в тексте документа, большинство стандартов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Однако в случаях, когда на них есть прямая ссылка в законе, контракте или техническом регламенте, выполнение ГОСТа становится обязательным.

С 1 июля 2025 года в России начал действовать ГОСТ, устанавливающий единые стандарты для школьной формы. Впервые на государственном уровне определены четкие требования к качеству и безопасности такой одежды, ранее регулируемые только внутренними документами школ.

По новому ГОСТу, стиль школьной формы должен быть деловым и сдержанным. К основным требованиям по-прежнему относятся удобство, строгость, неброскость и предпочтение натуральным материалам. Согласно Росстандарту, школьная форма должна также обладать гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, износостойкостью и обеспечивать комфорт как в сидячем положении, так и при движении, передает Life.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с 1 августа 2025 года вступает в силу новый национальный стандарт (ГОСТ) для школьных рюкзаков, который устанавливает требования к их весу, прочности и безопасности. Это следует из рекомендаций ГОСТа. «Согласно тексту документа, дата введения его в действие — 1 августа этого года», — передает РИА Новости. По данным нового стандарта, вес рюкзака для учеников младших классов не должен превышать 700 граммов без учета дополнительных элементов и этикеток, а для старшеклассников — один килограмм. Кроме того, ГОСТ рекомендует использовать контрастные цвета и материалы, которые не воспламеняются, а также оборудовать рюкзаки светоотражающими элементами. «Школьные ранцы должны быть достаточно легкими, устойчивыми к физическим воздействиям и не выцветать», — говорится в рекомендациях стандарта. В новом ГОСТе также прописаны требования к устойчивости изделий к трению и воздействию пота на краску тканей. Как уточняется в тексте документа, большинство стандартов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Однако в случаях, когда на них есть прямая ссылка в законе, контракте или техническом регламенте, выполнение ГОСТа становится обязательным. С 1 июля 2025 года в России начал действовать ГОСТ, устанавливающий единые стандарты для школьной формы. Впервые на государственном уровне определены четкие требования к качеству и безопасности такой одежды, ранее регулируемые только внутренними документами школ. По новому ГОСТу, стиль школьной формы должен быть деловым и сдержанным. К основным требованиям по-прежнему относятся удобство, строгость, неброскость и предпочтение натуральным материалам. Согласно Росстандарту, школьная форма должна также обладать гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, износостойкостью и обеспечивать комфорт как в сидячем положении, так и при движении, передает Life.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...