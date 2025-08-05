В Волгограде объявлена эвакуация на ЖД вокзале

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На вокзале «Волгоград-1» объявлена эвакуация
На вокзале «Волгоград-1» объявлена эвакуация Фото:

В Волгограде на железнодорожном вокзале «Волгоград-1» объявили эвакуацию пассажиров и сотрудников. Об этом сообщают местные паблики.

«Железнодорожный вокзал эвакуируют в Волгограде», — говорится в сообщении telegram-канала «Блокнот Волгоград». По информации источника, причиной эвакуации стала внештатная ситуация. Подробности инцидента пока не сообщаются.

В ночь на 4 августа, около 2:50 по московскому времени, на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области вследствие атаки беспилотников произошло возгорание технического сооружения. Также на железнодорожных путях был обнаружен неразорвавшийся дрон. Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. Позже движение было восстановлено.

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В Волгограде на железнодорожном вокзале «Волгоград-1» объявили эвакуацию пассажиров и сотрудников. Об этом сообщают местные паблики. «Железнодорожный вокзал эвакуируют в Волгограде», — говорится в сообщении telegram-канала «Блокнот Волгоград». По информации источника, причиной эвакуации стала внештатная ситуация. Подробности инцидента пока не сообщаются. В ночь на 4 августа, около 2:50 по московскому времени, на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области вследствие атаки беспилотников произошло возгорание технического сооружения. Также на железнодорожных путях был обнаружен неразорвавшийся дрон. Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. Позже движение было восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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