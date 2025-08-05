В Волгограде объявлена эвакуация на ЖД вокзале

В Волгограде на железнодорожном вокзале «Волгоград-1» объявили эвакуацию пассажиров и сотрудников. Об этом сообщают местные паблики.
«Железнодорожный вокзал эвакуируют в Волгограде», — говорится в сообщении telegram-канала «Блокнот Волгоград». По информации источника, причиной эвакуации стала внештатная ситуация. Подробности инцидента пока не сообщаются.
В ночь на 4 августа, около 2:50 по московскому времени, на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области вследствие атаки беспилотников произошло возгорание технического сооружения. Также на железнодорожных путях был обнаружен неразорвавшийся дрон. Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. Позже движение было восстановлено.
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