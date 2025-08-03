03 августа 2025
02 августа 2025

Бывший игрок челябинского «Трактора» присоединился к «Сочи»

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападающий «Трактора» Матвей Гуськов заключил контракт с «Сочи»
Нападающий «Трактора» Матвей Гуськов заключил контракт с «Сочи» Фото:

Нападающий Матвей Гуськов, ранее игравший за челябинский «Трактор», стал новым игроком хоккейного клуба «Сочи». С 24-летним форвардом заключен односторонний контракт до 31 мая 2026 года. Об этом говорится на сайте клуба.

«Матвей Гуськов стал игроком „Сочи“. С 24-летним нападающим подписан односторонний контракт сроком до 31 мая 2026 года», — говорится в сообщении ХК «Сочи».

Матвей Гуськов является воспитанником московского ЦСКА. За основную команду армейцев он впервые сыграл в сезоне-2020/2021. Летом 2023 года спортсмен присоединился к уфимскому «Салават Юлаеву», а уже в сезоне-2024/2025 выступал за московское «Динамо».

В декабре 2024 года после обмена перешел в «Трактор», где по итогам сезона стал обладателем серебряных медалей КХЛ. В конце июля текущего года форвард оказался в «Северстали», после чего подписал контракт с «Сочи» на правах свободного агента. Суммарно в КХЛ Гуськов провел 161 матч, записав на свой счет 28 (9+18) очков.

Как URA.RU писало ранее, «Трактор» заключил соглашение сроком на два года с Михаилом Григоренко, который трижды становился обладателем Кубка Гагарина. Также клуб усилил свои позиции нападающим сборной Франции, обладателем Кубка Колдера и победителем Лиги Квебека Пьерриком Дюбе.

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Нападающий Матвей Гуськов, ранее игравший за челябинский «Трактор», стал новым игроком хоккейного клуба «Сочи». С 24-летним форвардом заключен односторонний контракт до 31 мая 2026 года. Об этом говорится на сайте клуба. «Матвей Гуськов стал игроком „Сочи“. С 24-летним нападающим подписан односторонний контракт сроком до 31 мая 2026 года», — говорится в сообщении ХК «Сочи». Матвей Гуськов является воспитанником московского ЦСКА. За основную команду армейцев он впервые сыграл в сезоне-2020/2021. Летом 2023 года спортсмен присоединился к уфимскому «Салават Юлаеву», а уже в сезоне-2024/2025 выступал за московское «Динамо». В декабре 2024 года после обмена перешел в «Трактор», где по итогам сезона стал обладателем серебряных медалей КХЛ. В конце июля текущего года форвард оказался в «Северстали», после чего подписал контракт с «Сочи» на правах свободного агента. Суммарно в КХЛ Гуськов провел 161 матч, записав на свой счет 28 (9+18) очков. Как URA.RU писало ранее, «Трактор» заключил соглашение сроком на два года с Михаилом Григоренко, который трижды становился обладателем Кубка Гагарина. Также клуб усилил свои позиции нападающим сборной Франции, обладателем Кубка Колдера и победителем Лиги Квебека Пьерриком Дюбе.
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