Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая получила семь лет лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», обратилась к жителям региона с призывом не опускать руки и продолжать борьбу. Сообщение передала депутат парламента Молдавии от блока «Победа» Вадим Фотеску после посещения осужденной в следственном изоляторе Кишинева.
«Огромное спасибо всему гагаузскому народу за поддержку. Передайте, пожалуйста, на местах: и в Вулканештах, и в Чадыр-Лунге, и в Комрате — по всей Гагаузии, она не сломлена, она боец, она будет продолжать бороться за свою Гагаузию. В это тяжелое время она передает привет всему гагаузскому народу и призывает не сложить руки и продолжать борьбу за счастливое будущее всей автономии», — заявил Фотеску журналистам. Его слова передает РИА «Новости».
По словам депутата, Гуцул назвала вынесенный ей приговор «политической расправой по указке сверху» и выразила намерение обжаловать решение суда. Она также обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий против оппозиции. Сейчас сторонники главы автономии проводят пикет у здания СИЗО в Кишиневе, куда была этапирована Гуцул. На встречу с ней прибыли депутаты парламента Молдавии Вадим Фотеску и Регина Апостолова.
Районный суд Кишинева 5 августа признал Евгению Гуцул виновной по делу о финансировании деятельности партии «Шор», которая ранее была запрещена в Молдавии. Согласно решению суда, наказание должно быть приведено в исполнение немедленно. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что все причастные к этому приговору сядут.
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