«Москве и Питеру 8-9%, регионам 6%»: идею Володина о разной ставке ипотеки конкретизировали

Для Москвы и Петербурга предложили установить ипотечную ставку в пределах 8-9%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сумма в 12 млн рублей недостаточна для двухкомнатной квартиры в Москве, заявил Ахальцев
Сумма в 12 млн рублей недостаточна для двухкомнатной квартиры в Москве, заявил Ахальцев Фото:

В Москве и Санкт-Петербурге было бы корректно установить ставку по семейной ипотеке в 8-9%, а в регионах оставить такую же — по 6%. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился эксперт в сфере доходной недвижимости Игорь Ахальцев.

«На мой взгляд, было бы корректно повысить в Москве (МО) и Санкт-Петербурге (ЛО) ставку по семейной ипотеке до 8-9%<...> В регионах ставку стоило бы оставить на уровне 6%», — заявил Ахальцев. Он уточнил, что в Москве и Санкт-Петербурге стоит установить максимальную сумму кредита до 15-18 млн рублей, а в регионах установить сумму в 8 млн рублей.

Эксперт обосновал свою точку зрения стоимостью недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, на сегодняшний день, сумма в 12 млн рублей для двухкомнатной квартиры в одном из вышеперечисленных городов является недостаточной.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что было бы правильно дифференцировать ставку по семейной ипотеке в связи с разницей в доходах в разных регионах. По его словам, правительство уже обсуждает такую возможность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве и Санкт-Петербурге было бы корректно установить ставку по семейной ипотеке в 8-9%, а в регионах оставить такую же — по 6%. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился эксперт в сфере доходной недвижимости Игорь Ахальцев. «На мой взгляд, было бы корректно повысить в Москве (МО) и Санкт-Петербурге (ЛО) ставку по семейной ипотеке до 8-9%<...> В регионах ставку стоило бы оставить на уровне 6%», — заявил Ахальцев. Он уточнил, что в Москве и Санкт-Петербурге стоит установить максимальную сумму кредита до 15-18 млн рублей, а в регионах установить сумму в 8 млн рублей. Эксперт обосновал свою точку зрения стоимостью недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, на сегодняшний день, сумма в 12 млн рублей для двухкомнатной квартиры в одном из вышеперечисленных городов является недостаточной. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что было бы правильно дифференцировать ставку по семейной ипотеке в связи с разницей в доходах в разных регионах. По его словам, правительство уже обсуждает такую возможность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...